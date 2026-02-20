Tragerile speciale Loto de Dragobete 2026: Câștigurile au fost suplimentate. Reportul la Joker depășeste 10,5 milioane de euro

Bilet de loterie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Loteria Română organizează duminică, 22 februarie, Tragerile Speciale Loto de Dragobete 2026.

Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, după cum urmează:

- Loto 6/49 - 100.000 de lei

- Joker - 50.000 de lei

- Loto 5/40 - 25.000 de lei

Cât costă un bilet la Loto 6/49 sau Joker

Preţurile variantelor simple de joc sunt:

- pentru Loto 6/49: 9 lei

- pentru Joker: 8 lei

- pentru Loto 5/40: 6 lei

- pentru Noroc: 4 lei

- pentru Noroc Plus: 3 lei

- pentru Super Noroc: 2 lei

Report la Joker de peste 10,5 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 244.051 de câştiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,77 milioane de lei (peste 348.800 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,94 milioane de lei (peste 969.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 53,5 milioane de lei (peste 10,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 125.600 de lei (peste 24.600 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 41.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 920.000 de lei (peste 180.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 54.200 de lei.