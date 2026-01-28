Budăi explică de ce PSD îl atacă pe Bolojan: „Avem și noi electoratul nostru, zi de zi ne întreabă de ce mai stăm în Coaliție”

Marius Budăi s-a plâns că social-democrații nu sunt luați în seamă de premier. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi susține că social-democrații nu îl atacă pe Ilie Bolojan și nici nu își doresc ca acesta să plece din fruntea Guvernului. Deputatul PSD spune că partidul condus de Sorin Grindeanu respectă acordul de Coaliție și implicit înțelegerea că până în 2027 prim-ministrul va fi de la PNL. Totuși, spune Marius Budăi, electoratul social-democrat se întreabă „zi de zi” de ce PSD mai stă în această Coaliție. Fostul ministru l-a criticat pe Bolojan pentru măsurile de austeritate adoptate „fără excepție” și a declarat că oamenii au nevoie și de optimism. „Nu suntem pe timpul lui Ceaușescu să le spunem oamenilor că suntem cu toții la fel”, a adăugat Budăi.

Deși au fost social-democrați care l-au numit pe premierul Ilie Bolojan „lăutar”, „scamator” sau „dictator”, fostul ministru Marius Budăi a declarat, la Antena 3 CNN, că PSD nu-l atacă pe prim-ministru.

„Noi nu am cerut demisia domnului premier Bolojan și nu-l acuzăm, nu-l atacăm pe domnul premier Bolojan ca și persoană, cel puțin vorbesc de mine. Eu nu fac atacuri la persoană. Că voi critica și am criticat anumite politici implementate asta este cu totul altceva”, a spus Budăi.

Fostul ministru al muncii a adăugat că deși PSD nu vrea demisia premierului „zi de zi” alegătorii îl întreabă de ce mai stă partidul în această Coaliție.

„M-am uitat recent la un studiu făcut despre cum privește mediul de afaceri, perspectivele economice din România și am văzut acolo că peste 40% din managerii din România spun că situația companiilor lor în ultimele șase luni de zile s-a înrăutățit. Eu cred că ăia peste 40% nu sunt toți PSD-iști. (... ) Este clar că așa cum colegii noștri liberali, colegii noștri useriști au electoratul lor, avem și noi electoratul nostru, care zi de zi ne întreabă de ce mai stăm în această Coaliție.

Este clar că trebuie să continuăm împreună această Coaliție, dar cu alte politici și cu politici orientate spre a aduce în fața oamenilor și un oarecare optimist. Noi ne respectăm acordul. Până în 2027 premierul este din partea colegilor de la PNL. Nu ne băgăm, nu modificăm acest acord. Ne dorim alte politici. Am înțeles și înțelegem politica de austeritate, ni le asumăm pe unele, am fi vrut ca altele să sune altfel. Nu avem pretenția că deținem adevărul absolut”, a insistat deputatul PSD.

Marius Budăi s-a plâns că social-democrații nu sunt luați în seamă de premier.

„Am avut de-a lungul timpului anumite rugăminți la domnul premier, noi, PSD. Să nu privim liniar, de sus până jos, să nu guvernăm după acea expresie, „fără excepție”. Ne-am rugat efectiv la pachetul doi, haideți să nu scoatem, să nu impunem CASS-ul la mamele, măcar la mamele gravide în primii doi ani de zile a creșterii copilului. Să nu punem CASS pentru veterani, pentru oameni de 95 și 100 de ani. Au oamenii ăia peste 90 de ani câteva lucruri care nu costau foarte mult sau nu impactau bugetul foarte mult. Nu ne-a luat în seamă domnul premier”, a declarat fostul ministru.

Deputatul PSD a adăugat că nu mai suntem pe timpul dictatorului Nicolae Ceaușescu în care „să le spunem oamenilor că suntem toți la fel”, ci cetățenii au nevoi diferite care ar trebui luate în calcul de Guvern.

„Avem din septembrie, depuse la Coaliție, măsuri de relansare economică, multe din ele aplicate cu succes în toate statele Uniunii Europene. Niciun stat, am verificat săptămânile astea, am citit pagini întregi din toate politicile și din tot ceea ce se aplică în statele membre ale Uniunii Europene, și pe social, și pe fiscal, la nivel local, pentru persoanele cu dizabilități. Peste tot în lume sunt excepții. Nu suntem pe timpul lui Ceaușescu să le spunem oamenilor că suntem cu toții la fel. Nu ne-am născut cu toții la fel. Aceste excepții trebuie să se regăsească și în politicile pentru acei oameni”, a conchis Budăi.

După luni de atacuri frontale din partea PSD și ședințe de Coaliție tensionate, care adesea s-au încheiat fără consens, premierul Ilie Bolojan a declarat, pentru prima dată, că un guvern minoritar nu poate fi exclus. După această declarație, PSD a amenințat cu alegeri anticipate.