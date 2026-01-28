Marius Budăi îi acuză pe Bolojan și Nazare că au falsificat deficitul bugetar: ”Avem doi scamatori în Guvernul României”

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii. Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD Marius Budăi i-a acuzat, miercuri, pe Ilie Bolojan și Alexandru Nazare că au falsificat cifrele despre deficitul bugetar. ”Avem doi scamatori în Guvernul României! Ambii vor să ne convingă cât de eficiente au fost măsurile lor de austeritate”, a scris Budăi pe pagina sa de facebook.

”Primul scamator estre chiar domnul prim-ministru Bolojan, care a încercat să ne iluzioneze că deficitul bugetar s-ar fi redus în urma austerității. În realitate, în pălăria sa de vrăjitor este un truc contabil. Prin decizia Comisiei Europene o parte din fondurile europene, 0,6% din PIB, au fost trecute de la „împrumuturi”, la „granturi”, adică la bani nerambursabili. Deci în buget, acele sume au trecut de la cheltuieli la venituri. Totul s-a întâmplat doar pe hârtie. În realitate, nu s-a redus nimic!

Al doilea scamator este ministrul Finanțelor, tot de la PNL... care încearcă să ne hipnotizeze că majorarea TVA ar fi adus cu 10,7% mai mute venituri la buget. Însă trucul se vede de la o poștă în rapoartele despre inflație de la INS. În decembrie 2025, inflația a fost de aproape 10%. Deci dacă dăm la o parte creșterea prețurilor, nu prea rămâne mare lucru la creșterea reală a veniturilor din TVA. Nu este nimic glorios în a scădea deficitul prin inflație.... mai ales după ce ai distrus puterea de cumpărare a cetățenilor români, ai prăbușit consumul și ai dus economia națională în pragul recesiunii”, a mai spus fostul ministru social-democrat.