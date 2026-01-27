Oana Gheorghiu: Până la 31 august vor fi restructurate trei companii de stat. Nu mai este posibilă listarea la bursă

În prima etapă a reformelor sunt vizate 21 companii, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti. Foto: Guvernul României

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat că există un jalon PNRR până pe 31 august pentru realizarea planurilor de restructurare pentru cel puţin trei companii de stat. Ea a mai afirmat că se încearcă scoaterea statului din managementul companiilor, pentru că nu acesta este rolul statului. Gheorghiu a adăugat, citată de News.ro, că miniştrii nu vor mai putea suna la compania de stat şi să dea indicaţii privind achiziţiile sau angajările.

Oana Gheorghiu a declarat, marţi, la Europa Liberă România, că sunt două jaloane mari din PNRR în privinţa companiilor de stat.

”Avem două mari jaloane în PNRR, pe de o parte, închiderea interimatelor în consiliile de administraţie ale companiilor de stat. Asta este un jalon, 31 martie, la care se lucrează intens. Aici e nevoie de munca ministerelor pentru că ministerele sunt cele care declanşează procedurile de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie împreună cu AMEPIP şi suntem în acest proces, susţinem cu tot ce putem şi monitorizăm procesul”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Ea a menţionat că celălalt jalon se referă la restructurarea a cel puţin trei companii de stat.

”Celălalt jalon este 31 august, planuri de restructurare pentru cel puţin trei companii de stat. Iniţial în PNRR se urmărea listarea la bursă a trei companii. Nu mai e posibil. Termenul e foarte scurt, toată lumea ştie că o listare necesită cel puţin doi ani, să pregăteşti compania, să o faci atractivă pentru investitori astfel încât listarea să fie de succes. Aşa că după discuţiile purtate cu Comisia s-a ajuns la restructurarea a cel puţin trei companii. Dintre cele 22 de companii, unele clar nu mai pot fi restructurate pentru că ele sunt deja în faliment sau chiar în lichidare şi pentru astea urmărim unde sunt blocajele, să vedem de ce nu s-au închis procedurile, să facem curăţenie în lista companiilor de stat”, a afirmat vicepremierul Gheorghiu.

Ea a fost întrebată dacă printre aceste companii se află şi Romarm, care are datorii şi probleme financiare.

”Romarm nu este o companie pe această listă. Sunt cele din zona de transporturi, cele legate de CFR. Toate CFR-urile, pentru că statul român, cum n-a mers o companie a mai închis-o, a deschis alta şi am rămas cu o listă de companii atârnate acolo”, a explicat Oana Gheorghiu.

Ea a menţionat că se urmăreşte ca statul să iasă din zona de management al companiilor.

”Se urmăreşte ca toate companiile să fie eficientizate, statul român trebuie să iasă din zona asta de management de zi cu zi pentru că asta a făcut, a fost un manager prost, trebuie să recunoaştem, trebuie să devină un acţionar responsabil. Tot ce facem acum este să încercăm să scoatem statul din managementul companiilor pentru că nu ăsta este rolul statului. Statul are rol strategic şi de acţionar responsabil”, a mai declarat Oana Gheorghiu.

Ea a adăugat că miniştrii nu vor mai putea suna la compania de stat şi să dea indicaţii privind achiziţii şi angajări.

”Dacă 35 de ani, miniştrii au fost obişnuiţi să poată suna la compania de stat să dea indicaţii privind achiziţii, privind angajări, privind nu ştiu ce alte decizii de zi cu zi din momentul ăsta ele nu mai au dreptul să facă. Dar e o durată, e un timp de acomodare. E ca atunci când schimbi sensul de mers pe o stradă şi la început nu te duci să-i amendezi pe oameni, ci le spui stai puţin că s-a schimbat sensul ai grijă, nu mai greşi”, a mai transmis vicepremierul Oana Gheorghiu.