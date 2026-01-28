Un român stabilit în Germania s-a trezit că are de plătit 15.000 € impozit pe o casă din Arad, de 50 de ori mai mult decât anul trecut

Un arădean plecat în Germania are de plătit un impozit de 50 de ori mai mare pentru casa din Arad. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un arădean stabilit de peste 30 de ani în Germania, a primit de la Primăria Arad o notificare prin care i se cere plata, pe persoană fizică, a unui impozit de aproape 15.000, de euro pentru o casă din centrul orașului, după ce anul trecut achitase doar 1.400 de lei (n.r. mai puțin de 300 de euro), adică de 53 de ori mai puțin.

Dan Domnescu, om de afaceri stabilit în Germania, a moștenit o casă cu patru apartamente în centrul Aradului, toate închiriate, care îi aduce lunar aproximativ 700 de euro din chirii. Anul trecut, pentru același imobil, Domnescu a plătit 1.400 de lei impozit către Primăria Arad.

Conform declarațiilor sale pentru Antena 3 CNN, afaceristul a citit greșit cifra, și a crezut inițial că notificarea pentru 2026 indică o sumă mult mai mică, cu un zero în minus. Când și-a dat seama că suma era extrem de mare a început să contacteze instituțiile și să caute explicații. Acesta trăiește în Germania într-o casă de peste 270 mp, pentru care achită anual 1.200 de euro impozit.

Casa din Arad este o moștenire de familie, confiscată inițial de comuniști, iar familia intenționa să o păstreze.

Reprezentanții Primăriei Arad au precizat că impozitul este mare deoarece imobilul figurează în acte ca nerezidențial și că, pentru recalcularea taxei, proprietarul trebuie să facă o evaluare a imobilului.

Din cele patru apartamente, două sunt ocupate de chiriași, unul este liber, iar al patrulea găzduiește o grădiniță. Din cauza impozitului extrem de mare, Domnescu ia acum în calcul să vândă imobilul.

Situația nu este izolată, numeroși proprietari din centrul Aradului care dețin mai multe locuințe s-au confruntat cu creșteri semnificative ale taxelor.

În prezent, Dan Domnescu caută un avocat care să-l ajute să înțeleagă modul de calcul al impozitului și să identifice eventuale soluții.