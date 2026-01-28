Cei doi minori care au înjunghiat un taximetrist la final de cursă au fost reținuți

1 minut de citit Publicat la 19:59 28 Ian 2026 Modificat la 20:00 28 Ian 2026

Un taximetrist a anunţat, printr-un apel la 112, că ar fi fost agresat în timpul unei curse de către tinerii pe care îi transporta / Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Cei doi minori bănuiţi că ar fi agresat un taximetrist la final de cursă au fost reţinuţi pentru tâlhărie calificată, a transmis, miercuri seară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, cei doi adolescenţi, în vârstă de 15 şi 16 ani, au fost introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.

În cursul dimineţii de miercuri, un taximetrist în vârstă de 54 de ani a anunţat, printr-un apel la 112, că ar fi fost agresat în timpul unei curse de către tinerii pe care îi transporta, solicitând ajutorul poliţiştilor.

„În urma intervenţiei la faţa locului şi a cercetărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul ar fi transportat trei tineri din zona Unirii a municipiului Târgu Mureş către localitatea Porumbeni, iar la ieşire din localitatea Voiniceni, pe fondul unor neînţelegeri privind achitarea cursei, aceştia au fost coborâţi din autoturism.

În contextul creat, ar fi izbucnit un conflict, în urma căruia taximetristul ar fi fost lovit în zona obrazului cu un obiect contondent", se arată într-un comunicat de presă.

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Ulterior, poliţiştii i-au identificat pe cei trei adolescenţi implicaţi, cu vârste de 13, 15 şi 16 ani.

În urma activităţilor desfăşurate şi a probatoriului administrat, tinerii de 15 şi 16 ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore.