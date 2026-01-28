Un nou atac șocant comis de minori: Doi adolescenți au înjunghiat un taximetrist la final de cursă

Doi adolescenți din Mureș au înjunghiat un taximetrist pentru că nu au vrut să plătească pentru cursa lor. Aceștia au fost prinși și reținuți de polițiști.
Cei doi minori s-a urcat în taxiu și i-au cerut șoferului să-i ducă într-o localitate în apropiere de Târgu Mureș. Taximetristul a pus ceasul, iar în momentul în care a ajuns la destinație, evident, le-a cerut celor doi tineri suma indicată.
Numai că cei doi au refuzat să îi plătească. Discuția a degenerat, iar la un moment dat unul dintre tineri l-a înjunghiat pe taximetrist în zona feței, după care au fugit.
La scurt timp însă, cei doi au fost identificați și reținuți de către polițiști, iar taximetristul a ajuns la spital, acolo unde beneficiază în momentul de față de îngrijiri medicale de specialitate.
În ceea ce îi privește pe cei doi, deja s-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și pentru tâlhărie, iar funcție de rezultatele cercetărilor, încadrarea juridică ar putea să se schimbe în tentativă de omor.