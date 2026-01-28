Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța

Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare FOTO: Getty Images

Un angajat plătit din greșeală cu o sumă de 330 de ori mai mare decât salariul său, care și-a dat demisia după trei zile și a refuzat să returneze banii, poate păstra întreaga sumă de 172.000 de euro, a decis instanța, după o bătălie juridică intensă.

Bărbatul care a primit de 330 de ori salariul său în urma unei erori a serviciului de salarizare a fost informat că poate să păstreze banii, iar compania la care a lucrat are șanse minime să-i mai recupereze vreodată, potrivit Express.

Cazul ciudat a avut loc în Santiago, Chile, unde un angajat al Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL), un grup de firme specializat în producția și comercializarea alimentelor procesate în America Latină, a fost plătit din greșeală cu 330 de salarii.

În mai 2022, asistentul de distribuție, care se aștepta să primească 500.000 de pesos (aproximativ 522 de euro), a descoperit că în contul său fuseseră transferați 165.398.851 de pesos chilieni, adică aproximativ 180.000 de dolari sau 172.000 de euro.

„La început, norocosul l-a informat pe angajator despre ce se întâmplase și chiar a promis că va merge personal la bancă pentru a cere rambursarea și returnarea sumei în plus. Dar se pare că s-a răzgândit și a dispărut”, a relatat atunci Diario Financiero.

Timp de trei zile, acesta a fost de negăsit și nu s-a prezentat la muncă. După 72 de ore, a trimis o scrisoare oficială de demisie prin intermediul avocatului său, păstrând practic banii în timp ce își înceta raporturile de muncă.

Compania a depus rapid o plângere penală pentru furt, susținând că angajatul nu avea niciun drept asupra banilor. Totuși, pe parcursul bătăliei juridice care a durat trei ani, avocații angajatului au susținut că nu a avut loc niciun furt, întrucât plata a fost făcută exclusiv din greșeală, iar angajatul nu a manipulat și nu a intervenit în sistemul de plată.

„Nu a existat nicio înșelăciune, fraudă sau manevră ilegală”, au argumentat aceștia, subliniind că „depunerea banilor a fost în întregime responsabilitatea companiei, iar angajatul nu a făcut decât să primească transferul în contul său”.

În septembrie 2025, instanța din Santiago a decis în favoarea angajatului. Judecătorii au concluzionat că fapta nu constituie furt, ci o „însușire neautorizată”, o infracțiune care nu este sancționată penal conform legislației chiliene.

Instanța a stabilit că plata a fost rezultatul exclusiv al unei erori a companiei, că nu a existat o intenție demonstrabilă de a-și însuși ilegal fondurile și că angajatul nu a constrâns și nu a manipulat sistemul de salarizare. În consecință, acuzațiile au fost respinse.

Dacă ar fi fost condamnat pentru furt, angajatul ar fi putut primi până la 540 de zile de închisoare, un cazier judiciar și obligația de a returna banii. În schimb, instanța i-a permis să păstreze câștigul neașteptat.

Totuși, cazul ar putea să nu fie închis. CIAL a sugerat că ar putea iniția acțiuni civile pentru a încerca recuperarea fondurilor.

„CIAL va întreprinde toate acțiunile legale disponibile în cadrul reglementărilor, depunând un recurs de anulare pentru ca hotărârea să poată fi revizuită”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Diario Financiero.

Specialiștii în drept recomandă ca angajații care descoperă o plată în plus să o anunțe imediat și în scris departamentului de salarizare sau de resurse umane. Potrivit firmei spaniole de consultanță Legatik, dacă trece mai mult de un an fără ca angajatorul să inițieze demersuri de recuperare, angajatul ar putea să nu mai fie obligat legal să returneze suma în plus conform legislației spaniole, deși acest lucru nu se aplică în Chile ori alte state.

Deocamdată, fostul angajat CIAL este liber să se bucure de bani.