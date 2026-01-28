Medicul Cristian Andrei va fi cercetat în stare de libertate. Ce a spus la ieșirea de la audieri: „Nu știu cine și de ce”

2 minute de citit Publicat la 20:00 28 Ian 2026 Modificat la 20:14 28 Ian 2026

sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Medicul Cristian Andrei va fi cercetat în stare de libertate. El a ieșit de la audieri în urmă cu puțin timp.

Update 20:10

„Avem foarte multe lucruri de discutat, dar nu acum. Pentru că nu știu cine și de ce”, a declarat acesta, la ieșirea din sediul poliției.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Medicul Cristian Andrei se află, miercuri seara, în continuare la audieri la Serviciul de Investigații Criminale Sector 1, după perchezițiile desfășurate în cursul zilei în dosarul în care este cercetat pentru mai multe infracțiuni grave. Poliția anunță că activitățile sunt în desfășurare, iar măsurile legale vor fi stabilite în funcție de probele administrate.

Subcomisarul de poliție Cosmin Rîcanu, reprezentant al Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, a declarat că dosarul a fost deschis din oficiu, după apariția unor informații în spațiul public, în mediul online.

„În anul 2025, în luna noiembrie, ne-am sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei infracțiuni apărute în spațiul public, în mediul online, mai exact. În data de 28 ianuarie 2026, Serviciul de Investigații Criminale a pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii a patru infracțiuni, respectiv: viol, agresiune sexuală, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități”, a precizat subcomisarul Rîcanu.

Potrivit poliției, în cadrul acțiunii au fost puse în aplicare șase mandate de aducere, atât pentru două persoane implicate direct în dosar, cât și pentru patru martori.

„În urma cercetărilor, bărbatul despre care ați aflat (Cristian Andrei – n.r.) a comis infracțiunile prin aceea că a profitat de vulnerabilitatea persoanelor, le-a sedus”, a spus reprezentantul Poliției.

Una dintre persoanele vătămate ar fi fost studentă și ar fi colaborat cu psihoterapeutul în cadrul cabinetului acestuia.

„Una dintre ele pot preciza că era studentă chiar în cadrul cabinetului, se ocupa de pagina de YouTube a acestuia, o gestiona”, a declarat subcomisarul.

O percheziție a avut loc și într-un imobil din județul Dâmbovița. Potrivit poliției, intervenția s-a desfășurat fără incidente grave, deși au fost trase focuri de armă cu muniție neletală.

„Acolo au fost trase focuri de armă, însă proiectilul era din cauciuc. Nu au fost rănite animalele cu potențial agresiv, nu au fost provocate distrugeri și nici alte daune materiale. Nu s-a pus în pericol viața vreunei persoane”, a precizat Rîcanu.

În prezent, Cristian Andrei se află la audieri la Serviciul de Investigații Criminale Sector 1, urmând ca procurorii să decidă măsurile legale.

„Urmează să dispunem măsurile legale în cauză. Vă vom informa în dinamică, în funcție de situația operativă care se va înregistra”, a mai spus subcomisarul.

Până în acest moment, cinci persoane au depus plângeri sau declarații în dosar, unele în calitate de victime, altele în calitate de martori.

„Până acum, avem cinci persoane și martori care au depus, la rândul lor, s-au crezut cumva vătămați în această cauză. Pentru trei dintre persoane se face acuzația, urmând să stabilim în urma administrării probatoriului ce rămâne și ce nu”, a explicat reprezentantul Poliției.

Ancheta vizează și suspiciuni privind exercitarea fără drept a profesiei de psihoterapeut.

„Din datele obținute până în acest moment, ar fi posibil ca acesta să fi profitat de persoanele vătămate, prezentând ca adevărată o faptă mincinoasă: nu ar fi avut acele acreditări sau avize din partea Colegiului Psihologilor. Asta vom stabili cu certitudine în urma anchetei”, a declarat subcomisarul Cosmin Rîcanu.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorilor, iar poliția anunță că măsurile legale vor fi dispuse în funcție de probele administrate. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.