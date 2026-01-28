Sunt percheziții la doctorul Cristian Andrei, acuzat că a agresat sexual foste cliente

Cristian Andrei nu are atestat și drept de practică pentru psihoterapie. Sursa foto: Facebook/ Cristian Andrei

Sunt percheziții, miercuri, la doctorul Cristian Andrei, acuzat de abuzuri sexuale și de practicarea ilegală a profesiei de psihoterapeut.

„Serviciul de investigații criminale Sector 1 pune în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în București, județul Ilfov și în județul Târgoviște, într-un în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și agresiune sexuală.

Totodată, vor fi puse în aplicare și 6 mandate de aducere față de 2 suspecți și 4 persoane implicate în vederea completării materialului probator”.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, vizat este doctorul Cristian Andrei, acuzat de mai multe femei că le-ar fi agresat sexual în timpul ședințelor.

În plus, medicul a profesat fără să aibă atestat de liberă practică dat de Colegiul Psihologilor.