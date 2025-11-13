A fost depusă prima plângere penală împotriva lui Cristian Andrei: Până acum, nouă femei l-au acuzat de abuz sexual

1 minut de citit Publicat la 14:52 13 Noi 2025 Modificat la 14:53 13 Noi 2025

Cristian Andrei este psihiatru de copii și nu are atestat de psihoterapeut. Sursa foto: Facebook/ Dr. Cristian Andrei

A fost depusă prima plângere oficială la Poliţie pe numele psihiatrului de copii Cristian Andrei, acuzat de abuzuri sexuale și de practicarea ilegală a profesiei de „psihoterapeut”. Poliţiştii au luat legătura şi cu alte posibile victime, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Între timp, medicul Cristian Andrei este acuzat de alte şapte femei că le-ar fi agresat sexual, scrie Press Ones, pe lângă cele două care reclamaseră inițial abuzuri. Faptele s-ar fi petrecut pe o perioadă de 20 de ani.

„Eu nu am mințit pe nimeni. Dacă dumneavoastră îmi aduceți vreo dovadă că am chemat pe cineva la mine mințindu-l că îi fac psihoterapie, eu renunț la practică mâine. De asemenea, dacă dumneavoastră aduceți o singură persoană să-mi spună în față că i-am făcut un rău, eu renunț la practica mea de orice fel”, a spus medicul, după publicarea anchetei jurnalistice.

Toate femeile fac aceleaşi acuzaţii: atingeri în timpul şedinţelor, manipulare emoţională şi avansuri sexuale.

În plus, medicul a profesat fără să aibă atestat de liberă practică dat de Colegiul Psihologilor. Instituția a transmis și o reacție în acest sens, miercuri.

Luni, în ziua publicării investigației, Poliția Capitalei a anunțat că a declanșat din oficiu o anchetă penală în cazul doctorului Cristian Andrei și a cerut posibilelor victime să ia legătura cu anchetatorii.

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu...”

Jurnaliștii Press One au arătat că, de peste 20 de ani, psihoterapeutul Cristian Andrei, unul dintre cei mai mediatizați și cunoscuți din țară, profesează, contra cost, fără a deține atestat, un document obligatoriu din 2004, de când domeniul a fost reglementat și când a fost înființat și Colegiul Pshihologilor. Cristian Andrei a confirmat că nu are atestat și a subliniat că nici nu are de gând să obțină unul.

Dar cel mai șocant aspect e legat de acuzațiile de avansuri sexuale și manipulare emoțională pe care i le aduc lui Cristian Andrei tot mai multe paciente.

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât.”, a povestit una dintre femei.