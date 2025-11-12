Colegiul Psihologilor îl acuză pe Cristian Andrei că a practicat ilegal psihoterapia și că face declarații „denigratoare și false”

Cristian Andrei e acuzat că a practicat ilegal psihoterapia fără atestat, timp de zeci de ani. Sursa foto: Facebook/ Cristian Andrei

Colegiul Psihologilor din România a reacționat dur, miercuri, în scandalul legat de medicul psihiatru de copii Cristian Andrei, acuzat că a practicat psihoterapia fără atestat, timp de zeci de ani, dar și că ar fi abuzat sexual unele cliente.

Într-un comunicat oficial, Comisia de Psihologie Clinică și Psihoterapie a Colegiului Psihologilor și-a exprimat „profunda îngrijorare față de recentele afirmații apărute în spațiul public, formulate de o persoană care a desfășurat activități de psihoterapie fără a deține drept de liberă practică, încălcând cadrul legal și etic care guvernează exercitarea acestei profesii”.

Declarațiile „inacceptabile, denigratoare și false, exced competența persoanei care le enunță”

Comisia subliniază că afirmațiile făcute de Cristian Andrei, „lipsite de fundament științific și formulate cu intenția evidentă de a discredita știința psihologiei, profesia de psiholog și corpul profesional al psihoterapeuților, reprezintă o tentativă gravă de dezinformare a opiniei publice” și „riscă să submineze încrederea societății în serviciile psihologice și în specialiștii care le furnizează”.

Comisia critică direct afirmațiile prin care Andrei a susținut că „psihologii români ar fi slabi”, că „supervizorii încasează bani fără formare reală” sau că „psihologii nu cunosc psihiatrie”, calificându-le drept „inacceptabile, denigratoare și false, dincolo de faptul că exced competența persoanei care le enunță, de a evalua competențele specifice unei profesii”.

Comunicatul citat face referire la declarațiile făcute de medic în urmă cu două zile într-un live pe o rețea socială (clipul poate fi urmărit mai jos).

„Practica psihoterapiei poate fi desfășurată exclusiv de persoane atestate profesional de către Colegiul Psihologilor din România”

În comunicat se reamintește că practica psihoterapiei este reglementată strict prin lege, „poate fi desfășurată exclusiv de persoane atestate profesional de către Colegiul Psihologilor din România, indiferent de profesia de bază”și că „exercitarea ilegală a psihoterapiei, fără formare și atestare, reprezintă o încălcare gravă a normelor profesionale și a legii, și poate genera riscuri majore pentru sănătatea și siguranța beneficiarilor, în special în cazul persoanelor vulnerabile”.

Comisia de Psihologie Clinică și Psihoterapie își reafirmă angajamentul de a „apăra demnitatea și integritatea profesiei de psiholog, de a combate dezinformarea și discursurile nefondate la adresa științei psihologiei și de a promova adevărul științific, etica profesională și colaborarea interdisciplinară între specialiștii din domeniul sănătății mintale”.

Cristian Andrei: „Cu una am fost iubiți. Apoi a apărut ostilitatea femeii care n-are acces la bărbat”

„Psihologul” Cristian Andrei a făcut primele declarații după acuzaţiile că şi-ar fi agresat sexual pacientele. El a spus că a avut o relaţie cu una dintre femeile care îl acuză şi că a discutat inclusiv despre căsătorie cu ea, dar că după ce el s-a despărțit de ea, ”a intervenit ostilitatea femeii care nu are acces la bărbat”.

„Una dintre ele, care dă detalii explicite cu mine, sexuale, a fost într-o relație cu mine. Am fost iubiți, am avut o relație cu tot ce înseamnă asta, cu călătorii, cu discuții extraordinare, pentru că ea e psiholog.

Se punea problema căsătoriei, dar s-a întrerupt această relație și a apărut această ostilitate, ostilitatea femeii care nu are acces la bărbat.

Cealaltă, tot psiholog, o persoană care mult timp a venit să o consiliez în cariera ei de psiholog.

Eu nu am avut niciun gând sexual cu ea, nu știu ce a avut ea în cap, eu n-am avut gând sexual.

Nu mă dau psiholog, nu am nevoie să mă dau psiholog. Sunt mândru de faptul că sunt medic. Deci nu e nimic ilegal sau incompetent acolo”, a declarat Cristian Andrei, într-o postare pe Facebook.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a anunțat, luni, că s-a sesizat din oficiu după informațiile apărute în spațiul public privind activitatea medicului Cristian Andrei, acuzat că ar fi desfășurat ședințe de psihoterapie fără a deține atestatul legal necesar și că ar fi comis fapte cu conotație sexuală asupra unor paciente.

Potrivit unui comunicat transmis de instituție, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1 au deschis o anchetă „pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”. Cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„Facem apel către cetățenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care dețin informații ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție ori să sesizeze de urgență prin apel la numărul 112”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, până în acest moment nu există nicio plângere oficială depusă la Poliție împotriva lui Cristian Andrei.

Autosesizarea vine la o zi după publicarea anchetei PressOne, care a arătat că medicul Cristian Andrei, cunoscut publicului pentru numeroase apariții TV în ultimii 20 de ani și activitatea sa în mediul online, ar fi oferit ședințe de „psihoterapie” contra cost fără a deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

În același material, două foste paciente îl acuză pe medic de hărțuire sexuală și abuz în timpul ședințelor de terapie. Acesta a negat acuzațiile și a declarat că nu desfășoară activități de psihoterapie, ci doar „evaluări psihiatrice” urmate de recomandări către alți specialiști.