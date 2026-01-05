Tumoare ovariană de 6 kilograme extirpată de la o femeie, în Italia

Tumora ovariană a fost extirpată și, așa cum a explicat spitalul, dimensiunea acesteia era comparabilă cu cea a unei sarcini gemelare la termen. Sursa foto: captura facebook/ AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

O pacientă în vârstă de 69 de ani a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență la Spitalul Sant'Anna din Torino, unde i-a fost extirpată o tumoare ovariană cu un diametru de aproximativ 28 de centimetri și o greutate de 6 kilograme. Tumoarea avea dimensiunea unei sarcini gemelare la termen, iar operația a durat aproximativ șase ore.

Femeia a fost internată la mijlocul lunii decembrie în Unitatea de Chirurgie Ginecologică Minim Invazivă. Deşi nu avea dureri, masa mare, asociată cu prezența unui al doilea neoplasm intestinal, începuse să comprime colonul , provocând simptome bruște și acute, până la dificultăți intestinale grave, relatează Fanpage.

Femeia în vârstă de 69 de ani a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență în dimineața zilei de 23 decembrie, aproape de Ajunul Crăciunului, în ciuda dificultăților logistice legate de sezonul sărbătorilor. Procedura complexă la care a fost supusă a durat aproximativ șase ore.

Tumora ovariană a fost extirpată și, așa cum a explicat spitalul, dimensiunea acesteia era comparabilă cu cea a unei sarcini gemelare la termen . Dar aceasta nu a fost singura amenințare. Cele mai periculoase simptome au fost legate de suferința intestinală, care a necesitat intervenția imediată și coordonată a mai multor specialiști.

Operația i-a salvat viața femeii și a fost posibilă datorită muncii colaborative a oncologilor ginecologi, chirurgilor, anesteziștilor, gastroenterologilor, patologilor, radiologilor, asistentelor medicale și lucrătorilor din domeniul sănătății.

„Acestea sunt cazuri rare, dar emblematice ”, au explicat profesioniștii implicați și directorul medical al spitalului, „deoarece demonstrează cum promptitudinea, expertiza și munca în echipă pot face diferența, chiar și în situații de urgență.”