„Psihologul” Cristian Andrei, acuzat că a practicat 20 de ani fără atestat și a hărțuit sexual foste cliente. Poliția s-a autosesizat

3 minute de citit Publicat la 14:36 10 Noi 2025 Modificat la 14:38 10 Noi 2025

Cristian Andrei nu are atestat și drept de practică pentru psihoterapie. Sursa foto: Facebook/ Cristian Andrei

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a anunțat, luni, că s-a sesizat din oficiu după informațiile apărute în spațiul public privind activitatea medicului Cristian Andrei, acuzat că ar fi desfășurat ședințe de psihoterapie fără a deține atestatul legal necesar și că ar fi comis fapte cu conotație sexuală asupra unor paciente.

Potrivit unui comunicat transmis de instituție, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1 au deschis o anchetă „pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”. Cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„Facem apel către cetățenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care dețin informații ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție ori să sesizeze de urgență prin apel la numărul 112”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, până în acest moment nu există nicio plângere oficială depusă la Poliția împotrivit lui Cristian Andrei.

A practicat psihoterapia fără să aibă atestat

Autosesizarea vine la o zi după publicarea anchetei PressOne, care a arătat că medicul Cristian Andrei, cunoscut publicului pentru numeroase apariții TV în ultimii 20 de ani și activitatea sa în mediul online, ar fi oferit ședințe de „psihoterapie” contra cost fără a deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

În același material, două foste paciente îl acuză pe medic de hărțuire sexuală și abuz în timpul ședințelor de terapie. Acesta a negat acuzațiile și a declarat că nu desfășoară activități de psihoterapie, ci doar „evaluări psihiatrice” urmate de recomandări către alți specialiști.

Poliția Capitalei precizează că tratează cu „maxim profesionalism și responsabilitate” toate cazurile de acest tip, acordând o atenție deosebită protejării victimelor și clarificării complete a situațiilor semnalate.

Abuz sexual în timpul ședințelor de psihoterapie: Cristian Andrei ar fi avut o relație de doi ani cu o clientă mai tânără cu 35 de ani decât el

Mara (n.r. numele său real a fost protejat), o tânără de 25 de ani, a început în 2019 ședințe de psihoterapie cu Dr. Cristian Andrei, pentru atacuri de panică severe. Din primele întâlniri, Mara s-a simțit inconfortabil din cauza întrebărilor intime despre viața ei sexuală și despre corp, care nu aveau legătură cu motivul terapiei.

Psihoterapeutul ar fi încălcat frecvent spațiul personal, apropiindu-se fizic și atingând-o, iar mai târziu gesturile au devenit sexuale explicite, culminând cu un act sexual chiar în cabinet.

După încheierea terapiei, Mara și Cristian Andrei au continuat să se întâlnească în afara cabinetului timp de aproape doi ani, într-o relație marcată de manipulare și mesaje sexuale explicite, dar și de o diferență de vârstă de 35 de ani între cei doi.

Mara a depus sesizări la Colegiul Medicilor și Colegiul Psihologilor, însă plângerile nu au fost soluționate, instituțiile invocând termenele legale și protecția datelor personale.

Abuzul terapeutic este clar reglementat de codul deontologic al psihologilor, care interzice relațiile sexuale cu clienții și recomandă supervizarea în caz de transfer erotic. Totuși, Mara se află printre pacienții care susțin că aceste norme au fost încălcate, fără a primi sprijin oficial.

Cum răspunde Cristian Andrei acuzațiilor

Doctorul Cristian Andrei a fost contactat de PressOne pentru un punct de vedere, susținând că nu poate controla modul în care i se atribuie anumite titulaturi în spațiul public. El afirmă că în prezent se ocupă de evaluarea pacienților la Institutul de Relații Umane și îi direcționează către psihoterapeuți pentru ședințele ulterioare, oferind indicații asupra testelor proiective și abordării sistemice în situații sociale delicate. De asemenea, îi ajută pe pacienții care au nevoie de acces gratuit la psihoterapie.

Andrei susține că fiecare pacient ajunge la cabinetul său doar o dată pentru evaluare, nu pentru ședințe de psihoterapie. Totuși, PressOne a discutat cu două foste cliente care afirmă că au făcut psihoterapie cu el timp de 6–8 luni și a obținut mesaje care confirmă mai multe ședințe. Doctorul argumentează că, în lipsa unui contract formal, nu poate fi tras la răspundere pentru aceste sesiuni.

El a mai declarat că nu s-a prezentat niciodată drept psiholog și că activează ca psihoterapeut din 1993, fiind fondatorul Institutului în 2000, cu patru ani înainte de înființarea Colegiului Psihologilor din România.

Cristian Andrei a obținut mai multe atestate internaționale în diverse domenii, dar acestea nu echivalează cu o formare acreditată de Colegiul Psihologilor și nu justifică ședințele de psihoterapie cu adulți.

În ceea ce privește acuzațiile de abuz, el respinge orice comportament necorespunzător, insistând că nu a mințit pe nimeni și că „nu are timp” pentru astfel de acte.