Ultimul obstacol în calea unui acord de pace în Ucraina. Marco Rubio: „N-am trecut puntea, dar lucrăm la asta”

Militari ucraineni. Foto: Statul Major al armatei ucrainene/Facebook

Controlul asupra Donețkului a rămas „elementul cheie” în discuțiile privind încheierea unui acord de pace în Ucraina, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul unei audieri în Senatul SUA, informează CNN.

„Știu că se fac multe eforturi pentru a vedea dacă punctele de vedere ale ambelor părți nu pot fi aduse la un numitor comun. E o punte pe care încă n-am traversat-o”, a spus Rubio membrilor comisiei senatoriale de Politică Externă.

„Cel puțin am reușit să restrângem problemele la una centrală și, probabil, cea mai dificilă, dar, cu toate acestea, lucrăm la asta”, a spus Rubio.

Secretarul de stat al SUA a dmis că pentru UCraina principala problemă o reprezintă „ideea că ai putea lua în considerare cedarea de teritorii”.

„În cazul Rusiei, ei (liderii ucraineni) le tot oamenilor, de doi ani și jumătate, că sunt învingători în acest război. Iar oamenii se vor întreba: de ce să cedăm teritorii, dacă câștigăm atât de clar?”, a spus Rubio.

Secretarul de stat al SUA a precizat că negocierile de pace în Ucraina evoluează într-un ritm foarte rapid și că discută cu Steve Witkoff (emisarul special al lui Trump pentru Rusia) „probabil de vreo 10 ori pe zi”.

Rubio a mai precizat că garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost acceptate de SUA dar a spus că ele vor fi puse în aplicare abia la finalul războiului.