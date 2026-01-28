Șase linii STB vor avea programul prelungit pentru preluarea spectatorilor meciului FCSB - Fenerbahce

Spectatorii mai au la dispoziţie şi autobuzele liniilor de noapte N1, N10, N102 şi N109 / Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ TPBI

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) va prelungi, joi, programul a şase linii de transport în comun, pentru preluarea spectatorilor meciului FCSB - Fenerbahce, programat de la ora 22:00, pe "Arena Naţională", notează Agerpres.

Potrivit unei informări a TPBI, liniile 86, 90, 104 şi 143 ar putea fi deviate.

Spectatorii mai au la dispoziţie şi autobuzele liniilor de noapte N1, N10, N102 şi N109, care circulă conform programului normal stabilit.

Dacă situaţia o va impune, la dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie, traficul rutier va fi restricţionat pe Bd. Pierre de Coubertin, motiv pentru care troleibuzele liniilor 86 şi 90 vor întoarce, înaintea startului meciului, în Depoul Vatra Luminoasă.

De asemenea, în această situaţie, autobuzele liniei 104 vor funcţiona, înaintea startului meciului, pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual, iar autobuzele liniei 143 vor circula pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.