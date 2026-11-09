278 de milioane de euro pentru Cernobîl. Donatorii vor să repare scutul lovit de o dronă rusească, de frica unui nou dezastru nuclear

1 minut de citit Publicat la 15:32 09 Noi 2026 Modificat la 15:32 09 Noi 2026

Suma reprezintă mai mult de jumătate din cele 500 de milioane de euro de care este nevoie pentru refacerea construcției. sursa foto: Getty

Statele și instituțiile internaționale reunite luni la Paris s-au angajat să ofere 278 de milioane de euro pentru repararea structurii de protecție care acoperă reactorul distrus al fostei centrale nucleare de la Cernobîl, lovită anul trecut de o dronă rusească. Suma reprezintă mai mult de jumătate din cele 500 de milioane de euro de care este nevoie pentru refacerea construcției, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Valoarea totală a angajamentelor confirmate se ridică acum la 278 de milioane de euro, provenind de la 15 contributori”, a anunțat Benjamin Haddad, ministrul delegat pentru afaceri europene al Franței, în discursul cu care a închis reuniunea.

Oficialul francez a subliniat că ajutorul internațional are și o miză mai largă, aceea de a nu lăsa Ucraina să plătească singură pentru pagubele provocate de război.

„Prin mobilizarea finanţării internaţionale, ajutăm totodată Ucraina să nu suporte singură consecinţele financiare ale agresiunii ruse – într-un moment în care are nevoie de toate resursele disponibile pentru a-şi apăra populaţia, a menţine infrastructura esenţială şi a reconstrui ţara”, a declarat Haddad după conferință.

Suma ar putea crește chiar în aceeași zi, pentru că, potrivit ministrului francez, „este posibil să se mai adauge şi alte contribuţii”.

Reuniunea a fost organizată împreună de guvernul de la Kiev și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Potrivit părții franceze, scopul întâlnirii a fost de a „prezenta cele mai recente evaluări tehnice şi strategia de restaurare propusă, precum şi de a face bilanţul angajamentelor internaţionale existente, în vederea obţinerii unor noi promisiuni substanţiale de finanţare pentru programul de restaurare”.

Președinta BERD, Odile Renaud-Basso, a avertizat că miza depășește granițele Ucrainei și că amânarea lucrărilor ar putea avea urmări dramatice.

„Este vorba despre sprijin internaţional pentru siguranţa nucleară - o problemă care ne priveşte pe toţi”, a precizat ea.

„Dacă noua structură de izolare nu este restaurată, riscul unui accident foarte grav, cu consecinţe de amploare – comparabile cu cele din 1986 – este cât se poate de real”, a insistat șefa BERD.

Reactorul care a explodat la Cernobîl în aprilie 1986 a fost acoperit în grabă, chiar în acel an, cu un sarcofag de beton. Pentru a-l izola mai sigur, în 2016 peste vechiul sarcofag a fost montată o structură metalică uriașă, cea care a fost avariată de atacul cu dronă de anul trecut.