50.000 de asistente medicale vor părăsi Marea Britanie. Planurile lui Farage lovesc în români și alți migranți din sistemul de sănătate

50.000 de asistente medicale vor părăsi Marea Britanie. FOTO Getty Images

Aproape 50.000 de asistente medicale ar putea pleca din Marea Britanie din cauza noilor propuneri guvernamentale privind imigrarea, ceea ce ar putea conduce la cea mai gravă criză de personal din istoria sistemului britanic de sănătate, scrie The Guardian.

Premierul britanic Keir Starmer a promis să reducă migrarea și propune ca migranții să aștepte până la 10 ani pentru a aplica pentru statutul de rezident permanent, în loc de 5 ani, cum se întâmpla anterior. Aceste măsuri, care includ cerințe mai ridicate de calificare pentru lucrătorii străini, cum ar fi diploma universitară, și standarde mai stricte de limba engleză pentru toate tipurile de viză sunt considerate o reacție la creșterea popularității partidului Reform UK al lui Nigel Farage. În curând va fi lansată o consultare publică pe această temă.

Liderii din domeniul asistenței medicale au declarat pentru Guardian că propunerile guvernamentale sunt „imorale” și tratează migranții foarte bine pregătiți ca „la un ping-pong politic”. Aceștia au avertizat că o plecare masivă a asistentelor medicale ar pune în pericol siguranța pacienților și ar da peste cap eforturile guvernului de a reduce timpii de așteptare.

Potrivit propunerilor, lucrătorii migranți din toate sectoarele economiei ar fi afectați. Totuși, impactul cel mai grav ar fi asupra serviciului de sănătate, care deja se confruntă cu presiuni uriașe din cauză că cererea de asistență medicale e mult mai mare decât pot face față angajații din spitale.

Royal College of Nursing: Peste 46.000 de asistente străine ar putea pleca definitiv din Marea Britanie

Un sondaj realizat de Royal College of Nursing (RCN), pe care Guardian l-a obținut, a relevat că propunerile guvernamentale au provocat o mare îngrijorare în rândul personalului specializat în îngrijire socială și al asistentelor medicale migrante din NHS. În prezent, sunt peste 200.000 de asistente medicale care au diplomă în afara Marii Britanii, adică aproximativ 25% din totalul forței de muncă a Marii Britanii, care numără 794.000 de angajați. Schimbările propuse în ceea ce privește statutul de rezident permanent au iscat panică.

Conform sondajului realizat de RCN, 60% dintre asistentele care nu au statut de rezident permanent (ILR) au spus că aceste schimbări vor afecta „foarte probabil” decizia lor de a rămâne în Marea Britanie. Aceste date sugerează că peste 46.000 de asistente ar putea părăsi definitiv țara.

Prof. Nicola Ranger, secretar general și CEO al RCN, a declarat: „Aceste propuneri nu sunt doar imorale, ele ar fi periculoase pentru pacienții noștri. Niciun ministru care își dorește succesul sistemului nostru de sănătate și asistență socială nu ar susține prelungirea perioadei de calificare pentru statutul de rezident permanent.”

Ranger a cerut să se renunțe la aceste propuneri, deoarece în caz contrat s-ar putea adânci criza de personal din NHS, ceea ce va pune în pericol siguranța pacienților. „Într-un moment în care guvernul nu reușește să crească forța de muncă internă de asistenți medicali, riscă să forțeze zeci de mii de asistente foarte bine pregătite să părăsească Marea Britanie”, a adăugat Ranger.

Propunerile au fost descrise de către Ranger ca o „trădare” a personalului de îngrijire migrante, mulți dintre aceștia venind în Marea Britanie pentru a sprijini răspunsul la criza Covid-19: „Mulți dintre cei care vor aplica în curând pentru ILR au venit în Marea Britanie în timpul pandemiei și au făcut mari sacrificii personale”