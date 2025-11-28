97 de candidați pentru un post de funcționar public. Cei care s-au înscris la concurs trebuie să știe drept, fizică și logică

Un număr record de oameni, 3,7 milioane, vor susține, în acest weekend, faimosul examen național pentru funcționarii publici din China. Competiția e acerbă: cei 3,7 milioane de chinezi concurează pentru 38.100 de posturi în administrația publică, ceea ce înseamnă o medie de 97 de persoane pentru fiecare post disponibil, relatează The Guardian. Examenul este unul extrem de dificil: candidații trebuie să răspundă la întrebări din drept, fizică, biologie, politică și logică.

Este pentru prima dată când chinezii susțin acest examen de când Guvernul a majorat limita de vârstă pentru anumite funcții. Astfel, pentru candidații obișnuiți limita de vârstă a crescut de la 35 la 38 de ani, iar pentru cei cu studii postuniversitare, de la 40 la 43 de ani.

Unele posturi sunt deosebit de căutate. Potrivit datelor publicate în presa chineză, postul cu cei mai mulți candidați este cel de ofițer de imigrare în Ruili, un oraș din sud-vestul provinciei Yunnan, la granița cu Myanmar. Pentru acel singur loc, dosare a 6.470 de persoane au fost aprobate.

China a crescut vârsta de pensionare

Beijingul a anunțat în luna octombrie că limita de vârstă pentru examenele din administrația publică va fi mărită, în concordanță cu creșterea recentă a vârstei de pensionare în China.

Îmbătrânirea populației și bugetul tot mai redus al fondului de pensii au forțat autoritățile să majoreze vârstele relativ scăzute de pensionare. Anul trecut, Guvernul a aprobat planuri de creștere treptată a vârstei de pensionare pentru prima dată din anii 1950.

Astfel, vârsta legală de pensionare pentru femeile care fac muncă fizică va crește de la 50 la 55 de ani, iar pentru cele din birouri, de la 55 la 58 de ani. Pentru bărbați, vârsta va crește de la 60 la 63 de ani.

Deși locurile de muncă din sectorul public sunt remunerate, în general, cu salarii mai mici – iar în ultimii ani unele autorități locale îndatorate s-au confruntat chiar cu dificultăți în plata salariilor, aceste posturi sunt tot mai râvnite pentru stabilitatea lor într-o economie tot mai dificilă.

În jargonul moștenit din epoca maoistă, locurile din administrație sunt considerate „bolul de orez de fier”, o expresie care în traducere înseamnă un loc de muncă pe viață.

În anii de reformă și deschidere a Chinei, a te arunca în riscurile și beneficiile sectorului privat era cunoscut drept xiahai, sau „a sări în mare”. Acum oamenii vorbesc despre shangan, adică „a ajunge la mal”, pentru a descrie reușita la examenele care le dau acces la posturi în sectorul public, considerat mult mai stabil.

„Structura ocupaţională a pieţei muncii din China s-a schimbat drastic în ultimul deceniu, trecând de la joburi bine plătite și cu înaltă calificare din producție și construcții la joburi prost plătite și slab calificate din economia la negru și din sectoare informale (ciubucuri n.red).

În aceste domenii, beneficiile și pensiile lipsesc sau sunt incerte, iar obligațiile contractuale sunt slabe.

Cu 12 milioane de absolvenți care intră pe piață în fiecare an…preferința pentru locuri de muncă sigure în sectorul guvernamental nu e greu de înțeles”, a explicat George Magnus, cercetător la China Centre al Universității Oxford.

Rata șomajului e de 17% printre tinerii chinezi

Rata șomajului din China este de 5,1% la nivel general și 17,3% pentru tinerii între 16 și 24 de ani, excluzând studenții. În 2023, Guvernul a suspendat temporar publicarea datelor privind șomajul în rândul tinerilor, care ajunseseră la un record de 21,3%, reluând ulterior raportarea cu o nouă metodologie care nu include studenții.

Războiul comercial și cererea slabă a consumatorilor după pandemia de Covid-19 au lovit puternic economia Chinei, iar mulți tineri aleg să nu muncească deloc decât să accepte joburi pe care le consideră nepotrivite nivelului lor de educație sau lipsite de beneficii. Iar anul viitor, China se pregătește pentru un nou record: 12,7 milioane de absolvenți.

Creșterea limitei de vârstă pentru examen a fost în general bine primită, mai ales pentru că i-ar putea ajuta pe angajați să evite „blestemul celor 35 de ani”, potrivit căruia companiile refuză să angajeze persoane care au trecut de această vârstă.

Dar unii au vorbit și despre dificultatea de a gestiona atât pregătirea pentru examen și grija pentru copii, o grijă pe care proaspeții absolvenți nu o au în majoritatea cazurilor.

Un examen extrem de dificil

Examenul pentru funcționari publici este faimos pentru dificultatea sa. Cei care vor să devină funcționari publici trebuie să răspundă la întrebări din drept, fizică, biologie, politică și logică.

De anul trecut, examenul include și o secțiune de teorie politică, care „se concentrează pe capacitatea candidaților de a analiza și rezolva probleme folosind teoriile inovatoare ale Partidului”, potrivit unui anunț oficial. Întrebările de anul trecut vizau principalele discursuri ale lui Xi Jinping și reuniunile plenare ale Partidului Comunist.

O mamă de 35 de ani a descris rutina zilnică pe Xiaohongshu în timp ce se pregătea pentru examenele din acest an. Aceasta presupunea treziri înainte de răsărit și sesiuni de studiu strecurate între responsabilitățile de părinte, rezultând doar patru-cinci ore de somn pe noapte. „Zilele sunt pentru prezentări PowerPoint, nopțile pentru formule și cărți cu poze, iar trezitul la 4 dimineața e momentul în care mă pregătesc pentru examen”, a scris ea.