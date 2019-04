A fost foarte tristă când a ars Catedrala Notre Dame și a făcut un gest absolut impresionant. Are doar nouă ani și este un adevărat exemplu. Toată lumea vorbește despre ea

Caitlyn, o fetiță de doar 9 ani, din Anglia, a donat bani pentru refacerea catedralei Notre Dame, care a ars, după un puternic incendiu.

Ea a trimis 3,38 euro către Fondation du Patrimoine, una dintre cele patru organizații însărcinate de guvernul francez cu colectarea de donații pentru reconstrucție, scrie cancan.ro.

„Dragi oameni din Franța și Paris. Numele meu este Caitlyn și am 9 ani, locuiesc în Anglia. Am auzit despre incendiul de la Notre Dame la radio și am vrut să ajut, știu că nu este prea mult, dar cred că fiecare ban contează … Sperăm că nu va dura prea mult reconstrucția … Mulțumesc, Caitlyn”, este mesajul fetei, care a trimis 3,58 euro.

Simon Handley, tatăl lui Caitlyn, a declarat că fiica sa a fost „foarte supărată” când a aflat de incendiul de la catedrală. „A simțit că trebuie să facă ceva în această situație. A spus că nu poate da sute sau mii de euro, dar donează cât poate”, a spus el.