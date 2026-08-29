A început referendumul pentru reluarea negocierilor de aderare a Islandei la UE. Cel mai recent sondaj arăta un avans pentru „Nu”

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Cel mai recent sondaj privind intenția de vot la referendumul din Islanda pentru reluarea negocierilor de aderare la UE arată pentru prima dată o majoritate pentru „Nu”, relatează Reuters, citat de Agerpres. Sondajul a fost realizat de Gallup și dat publicității vineri.

Referendumul de sâmbătă, 29 august, nu este unul privind aderarea la UE şi orice acord încheiat cu blocul european ar necesita ca Islanda să organizeze un al doilea referendum privind intrarea în Uniune în termenii conveniţi în timpul negocierilor.

Sondajul din perioada 24-27 august făcut pe un eşantion de 4.583 de persoane arată că 51,6% dintre respondenţi se opun redeschiderii negocierilor cu Comisia privind aderarea la UE, în timp ce 48,4% susţin acest demers.

Cotidianul islandez Visir a relatat, anterior, în cursul săptămânii, că 51,3% dintre respondenţi sunt în favoarea organizării de negocieri privind aderarea, în timp ce 48,7% se opun, citând un sondaj al agenţiei Maskina. Islanda a întrerupt negocierile de aderare în 2013, la patru ani după ce a cerut oficial să se alăture blocului european, după ce un guvern eurosceptic a ajuns la putere.

De atunci, creşterea costului vieţii şi războiul din Ucraina au deschis apetitul public pentru reluarea întrebării.

Guvernul din Islanda vorbeşte în ceea priveşte aderarea la UE de un moment de „acum sau niciodată”. Prim-ministra Kristrun Frostadottir le-a spus cetăţenilor în august că un „nu” la referendum ar face să înceteze orice discuţii despre aderarea la UE.

Calitatea de membră UE i-ar da Islandei un cuvânt de spus în procesul de luare a deciziilor din organizații precum Comisia Europeană, Consiliul UE şi Parlamentul European şi îi va da ţării opţiunea de a adopta moneda euro, mai scrie Reuters.