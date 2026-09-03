A murit cel mai bogat om din Germania, care nu a avut copii și nu a lăsat testament. A decis, însă, ce se va întâmpla cu averea lui

Klaus-Michael Kühne, cel mai bogat om din Germania, a murit la 89 de ani FOTO: Profimedia Images

Moartea celui mai bogat om din Germania, care avea o avere estimată 42,2 miliarde de euro, a transformat o organizație caritabilă veche de câteva decenii într-una dintre cele mai bogate fundații din Europa.

Klaus-Michael Kühne nu a avut copii și locuia într-un canton elvețian în care impozitul pe moștenire este zero. Când a murit, averea lui a trecut fără a fi taxată la organizația caritabilă, relatează Euronews.

Klaus-Michael Kühne, magnat din domeniul logisticii, cel mai bogat om din Germania, și-a petrecut viața cumpărând și salvând companii aflate în dificultate. Această strategie i-a permis să construiască cea mai de succes companie de expediții aeriene și maritime din lume, Kühne+Nagel.

De-a lungul timpului, a achiziționat și participații importante în alte trei mari companii de transport, printre care Hapag-Lloyd, una dintre cele mai mari companii de transport maritim de containere din lume, și Lufthansa, compania aeriană națională a Germaniei.

De asemenea, a deținut pentru scurt timp o cincime din VTG, cea mai mare companie privată din Europa specializată în închirierea de vagoane feroviare, cumpărând participația pentru 160 de milioane de euro în 2016 și vânzând-o doi ani mai târziu pentru 300 de milioane de euro.

Se pare că mai avea o tranzacție pregătită și a finalizat-o chiar în momentul în care a murit.

Kühne nu a avut copii și nu a stabilit succesori direcți ai averii, astfel că, atunci când a murit, pe 24 august 2026, averea lui de 49 de miliarde de dolari (42,2 miliarde de euro) nu a trebuit să treacă printr-un testament, printr-o instanță sau prin administrația fiscală.

A fost transferată, conform planului stabilit cu zeci de ani înainte, către Fundația Kühne, o organizație caritabilă pe care o înființase împreună cu părinții lui în urmă cu aproximativ 50 de ani.

Peste noapte, fundația a devenit una dintre cele mai mari din Europa.

Un refugiu elvețian fără impozit

Magnatul german al transporturilor maritime și logisticii, care a transformat Kühne+Nagel într-un gigant mondial al transportului de mărfuri, a murit la vârsta de 89 de ani în Schindellegi, un sat cu aproximativ 5.000 de locuitori din cantonul Schwyz. Acesta este unul dintre cele două cantoane din Elveția care nu percep deloc impozit pe moștenire, indiferent dacă beneficiarul este sau nu rudă cu persoana decedată.

Kühne nu și-a ascuns frustrarea față de sistemul fiscal și economic al Germaniei. Într-un interviu acordat în 2022 postului german de televiziune NDR, el a spus direct că statul „nu poate administra economia în mod corespunzător”.

Acesta este considerat unul dintre motivele pentru care și-a stabilit în Elveția atât afacerile personale, cât și pe cele corporative, pe lângă absența totală a impozitului pe moștenire în cantonul său de reședință, Schwyz.

Legislația elvețiană nu obligă companiile private să publice rapoarte anuale, spre deosebire de aproape toate celelalte jurisdicții europene, iar presa germană estimează că până la 30% din averea reală a lui Kühne este posibil să nu fie cunoscută public din acest motiv.

Nici fundațiile nu plătesc impozit pe moștenire, întrucât, în acest caz, nu există o moștenire propriu-zisă care să fie impozitată, pe scurt, nimeni nu a primit personal averea lui Kühne.

În schimb, imperiul său din domeniul transporturilor maritime, aviației, industriei chimice și imobiliarelor va fi deținut colectiv de organizația nonprofit, administrată de un consiliu de administrație din care fac parte soția lui și un grup restrâns de consilieri vechi.

Kühne și-a păstrat imperiul de afaceri într-o entitate privată, Kühne Holding, cu sediul tot în Schindellegi. Odată cu moartea lui, proprietatea asupra acestei companii holding și asupra tuturor activelor pe care le deține, de la participația la Kühne+Nagel până la Hapag-Lloyd și Lufthansa, trece către Fundația Kühne, potrivit ziarului elvețian Neue Zürcher Zeitung.

Fundația gestionează deja 20 de organizații subsidiare și are aproximativ 800 de angajați.

Potrivit propriilor rapoarte, bugetul său pentru 2026 este de 135 de milioane de franci elvețieni (144,6 milioane de euro), distribuit aproximativ astfel: 42% pentru educația în domeniul logisticii, 20% pentru medicină, 15% pentru proiecte climatice, 11% pentru logistică umanitară și 7% pentru cultură.

Se estimează că activele transferate acum fundației vor genera venituri din dividende de aproximativ 1 miliard de franci elvețieni pe an într-un an obișnuit, potrivit NZZ. Chiar dacă doar o parte din această sumă va ajunge efectiv la fundație, capacitatea sa financiară va crește considerabil.

Kühne nu este primul magnat european care evită impozitul pe moștenire prin filantropie, iar odată ce activele sale vor ajunge în Fundația Kühne, aceasta se va afla într-o companie cu adevărat selectă în ceea ce privește dimensiunea, chiar dacă nu va fi chiar în vârful clasamentului.

Cea mai mare fundație din lume este Novo Nordisk Foundation, organizația caritabilă daneză din spatele producătorului de succes al medicamentelor pentru slăbit Novo Nordisk, al cărei holding deține active în valoare de aproximativ 93 de miliarde de euro.

Sub aceasta se află organizații precum Gates Foundation, cu aproximativ 70,2 miliarde de dolari (60,5 miliarde de euro), și Tata Trusts din India, cu active de peste 100 de miliarde de dolari (86,2 miliarde de euro).

Wellcome Trust din Marea Britanie, organizația caritabilă dedicată cercetării medicale, deținea aproximativ 42,8 miliarde de dolari (36,9 miliarde de euro), potrivit celor mai recente date publicate, ceea ce o plasează aproximativ în aceeași categorie cu moștenirea estimată să intre în Fundația Kühne.

Fundația germană Robert Bosch Stiftung, care deține 94% din grupul de inginerie Bosch, oferă o comparație utilă în direcția opusă, cu active totale de aproximativ 5,5 miliarde de euro, de aproape opt ori mai puțin decât suma transferată acum de Kühne, în ciuda faptului că Bosch este unul dintre cele mai cunoscute nume industriale din Germania.

Fundația Carlsberg din Danemarca urmează un model similar celui al lui Kühne, deținând puțin sub 30% din acțiunile Carlsberg Group, dar 77% din drepturile de vot, plus aproximativ 1,55 miliarde de euro în investiții separate, finanțate din aproximativ o treime din dividendul anual al producătorului de bere.

Așadar, deși fundația lui Kühne nu va fi cea mai mare organizație caritabilă de acest tip din Europa, ea va ajunge fără îndoială în rândul primelor zece cele mai bogate fundații caritabile din lume, înaintea unor nume cu o tradiție îndelungată, precum Bosch, și la un nivel comparabil cu Wellcome, construită, în mod neobișnuit, aproape în întregime ca urmare a deciziei unui singur om de a nu avea copii și de a locui în singurul loc din Elveția în care această decizie nu l-a costat nimic în taxe.

Un conglomerat care finanțează o organizație caritabilă

Ceea ce intră efectiv în fundație nu este pur și simplu un sold bancar.

Este vorba despre participația majoritară a lui Kühne la Kühne+Nagel, o participație de 30% la compania de transport maritim Hapag-Lloyd, o participație de 15% la grupul de produse chimice Brenntag, o participație la operatorul de autocare Flix, peste o cincime din Lufthansa și proprietăți imobiliare, inclusiv hotelul Fontenay din Hamburg.

Potrivit Bloomberg Billionaires Index, averea lui netă s-a multiplicat de peste patru ori în ultimul deceniu, ajungând la 49 de miliarde de dolari (42,2 miliarde de euro), în principal datorită participației de aproape 60% pe care o deținea în Kühne+Nagel.

Acest lucru ridică o întrebare la care, deocamdată, nu există un răspuns clar: ce face o fundație caritabilă cu o participație de control într-un imperiu al transportului de containere, în timpul celui mai mare val de consolidări pe care l-a cunoscut industria în ultimii ani?

În ultimii ani, gigantul francez din domeniul transporturilor maritime și logisticii CMA CGM a încheiat o tranzacție cu FedEx, MSC s-a extins în sectorul petrolierelor, iar easyJet a convenit o preluare. Participațiile lui Kühne se află în centrul tuturor acestor evoluții.

Abordarea foarte specifică a Elveției în privința fiscalității, sau, mai exact, lipsa anumitor taxe, aproape că a schimbat complet calculele pentru Fundația Kühne.

În noiembrie, țara a respins o propunere privind introducerea unui impozit federal de 50% pe moștenirile și donațiile care depășesc 50 de milioane de franci elvețieni (53,4 milioane de euro), o măsură îndreptată în mod clar către rezidenții extrem de bogați pe care Elveția și-a petrecut decenii încercând să-i atragă.

Ministrul de finanțe Karin Keller-Sutter, vorbind presei la Berna după anunțarea rezultatului, a declarat că propunerea ar fi „dezechilibrat sistemul nostru fiscal și ar fi afectat atractivitatea Elveției”, descriind rezultatul drept o respingere a unui „experiment riscant de politică fiscală”.