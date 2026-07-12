A studiat la Harvard și vorbește fluent cinci limbi străine: Cum arată CV-ul lui Vasile Tofan, premierul desemnat de Maia Sandu

1 minut de citit Publicat la 13:28 12 Iul 2026 Modificat la 13:28 12 Iul 2026

În perioada 2008-2010, Tofan a fost senior manager pentru Strategie Corporativă și Alianțe la compania Philips din Amsterdam. Foto: Vasile Tofan/Facebook

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru. Potrivit CV-ului publicat de Administrația Prezidențială de la Chișinău, Vasile Tofan vorbește fluent cinci limbi străine, a studiat la Harvard Business School din SUA și la Universitatea Erasmus din Olanda.

Vasile Tofan a fost, în perioada 2006-2008, consultant la compania Monitor Group din Amsterdam. Acolo a lucrat la proiecte de strategie de creștere pentru clienți din domeniile bunurilor de consum și sănătății din Regatul Unit, Germania, Rusia, Slovacia, România și Nigeria, potrivit newsmaker.md.

În perioada 2008-2010, Tofan a fost senior manager pentru Strategie Corporativă și Alianțe la compania Philips din Amsterdam, unde a coordonat proiecte de strategie, dezvoltare a afacerilor și fuziuni și achiziții în domeniile sănătății și iluminatului.

În perioada 2010-2012, în timpul studiilor la Harvard Business School, Tofan a fondat și a condus startup-ul din domeniul sănătății Ovia Health (anterior Ovuline). Compania a devenit ulterior lider de piață, cu peste 20 de milioane de utilizatori, și a fost achiziționată de Labcorp.

Din 2011 până în iulie 2026, Vasile Tofan a fost senior partner și membru al Comitetului de Investiții la Horizon Capital din Kiev, companie cu active administrate de circa 1,8 miliarde de dolari.

Potrivit CV-ului său, Tofan a fost implicat în întregul ciclu investițional – de la identificarea oportunităților și realizarea investițiilor până la dezvoltarea companiilor din portofoliu și exit. A coordonat investiții în airSlate, Avrora, Bob Snail, Genesis, GoIT, Intellias, Holywater, maib, Miratech, Purcari, Viseven și alte companii. A avut un rol în transformarea Purcari (inclusiv listarea la bursă, urmată de investiția strategică a Maspex) și a Glass Container Group (achiziționată de Vetropack), precum și în transformarea maib. A contribuit la dezvoltarea fondului de investiții, la recrutarea și mentoratul echipei, la îmbunătățirea proceselor și la atragerea de capital.

La capitolul limbi, Vasile Tofan a indicat româna ca limbă maternă, iar engleza, olandeza, franceza, ucraineana și rusa – ca limbi vorbite fluent.

La studii, Tofan a menționat absolvirea unui program de licență și a unui master în Management Public, cu distincție, la Universitatea Erasmus din Rotterdam, în perioada 2003–2006. În perioada 2010-2012, Tofan a urmat un master în administrarea afacerilor, cu distincție, la Harvard Business School.