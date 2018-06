A sunat la poliție pentru a reclama o fetiță de opt ani. Nimănui nu i-a venit să creadă când a aflat care a fost motivul

O femeie din California a chemat poliția ca să denunțe o fată de opt ani care vindea apă fără autorizație în fața casei.

Mama fetiței a surprins întregul incident și a postat clipul pe rețelele sociale.

„Jordan vindea sticle de apă, când Alison a abordat-o într-un mod nepoliticos și i-a cerut să-i arate autorizația. Erin (n.r – mama fetei) a intervenit, spunându-i să o lase în pace. Furioasă, aceasta a sunat la poliție”, a povestit Raje Lee, verișoara fetiței, potrivit BBC.

Clipul video a ajuns pe Twitter și a fost văzut de milioane de oameni.

Ulterior, femeie care a sunat la poliție a spus că îi pare rău.

„Regret profund că am gestionat așa prost situația. Nu ar fi trebuit să mă iau de ea, a fost o greșeală”, a spus femeia, susținând că doar s-a „prefăcut” că sună la poliție.

So my little cousin was selling water and didn't have a permit so this lady decided to call the cops on an 8 year old. #PermitPatty pic.twitter.com/SiL61pnAgl