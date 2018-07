Cel puţin 20 persoane au fost rănite marţi, în urma prăbuşirii unei aeronave lângă oraşul Pretoria din Africa de Sud, relatează Reuters şi BBC.

Serviciul medical de urgenţă ER24 a anunţat că cel puţin una dintre persoanele rănite este în stare critică.

În imagini se vede cum pasagerii sunt scoşi din avionul în flăcări.

BREAKING: A charter airplane has crashed in Pretoria near Moloto Rd, near Wonderboom airport no casualties reported but emergency services at scene.The aircraft is a Dutch cargo MAC Martin's Air Charter owned by Air France-KLM#PlaneCrash #AircraftCrash#MartinsAirCharter pic.twitter.com/HnsHnZ0wF3