Acord Taipei-Washington de sute de miliarde de dolari: Taiwan va produce cipuri direct în SUA, în schimbul reducerii taxelor vamale

Taiwan produce peste jumătate din cipurile din lume. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Taiwanul va investi masiv în Statele Unite în dezvoltarea producţia de semiconductori, reducând astfel dependenţa strategică a Washingtonului, în schimbul unor tarife mai mici impuse insulei, au anunţat SUA joi, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Avem nevoie de aceşti semiconductori pentru securitatea noastră naţională şi avem nevoie ca aceştia să fie fabricaţi în Statele Unite”, a declarat secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, pe CNBC, după câteva luni de negocieri bilaterale.

„Nu ne putem baza pe o ţară situată la aproape 15.000 km distanţă pentru a ne furniza aceste produse care sunt esenţiale pentru securitatea noastră naţională”, a adăugat el, exprimându-şi dorinţa ca SUA să devină „autosuficiente” în acest domeniu.

„Scopul nostru este să aducem 40% din lanţul de aprovizionare cu semiconductori al Taiwanului aici”

Acordul include investiţii „de cel puţin 250 de miliarde de dolari” în Statele Unite de către companii taiwaneze de semiconductori pentru a dezvolta producţia de cipuri avansate, printre altele. El prevede de asemenea 250 de miliarde de dolari în garanţii de credit pentru a „consolida ecosistemul şi lanţul de aprovizionare al semiconductorilor din Statele Unite”, a explicat Departamentul Comerţului într-un comunicat.

„Scopul nostru este să aducem 40% din lanţul de aprovizionare cu semiconductori al Taiwanului aici, în Statele Unite”, a precizat Lutnick pentru CNBC.

Conform comunicatului, guvernul din Taipei, la rândul său, trebuie să sprijine investiţiile americane în industria semiconductorilor, inteligenţa artificială (IA) şi tehnologiile de apărare din Taiwan.

Taiwan produce peste jumătate din cipurile din lume şi aproape pe toate cele mai avansate

Insula produce mai mult de jumătate din cipurile din lume şi aproape pe toate cele mai avansate, utilizate în domenii ce merg de la smartphone-uri la centrele de date necesare pentru IA - dominaţie considerată un „scut de siliciu” pentru securitatea insulei, ce ar proteja-o de o blocadă sau o invazie din partea Chinei comuniste - care consideră insula parte a teritoriului său - şi ar încuraja SUA să o apere.

Taipei şi Washington au început negocierile în aprilie, pe fondul amplei ofensive comerciale a preşedintelui Donald Trump în care acesta a ameninţat cu tarife vamale partenerii comerciali ai SUA. Preşedintele american ameninţase iniţial că va impune un tarif de 32% la exporturile taiwaneze, înainte de a-l reduce la 20%, iar acordul anunţat joi diminuează în cele din urmă această rată la 15% - ceea ce plasează practic tarifele aplicate produselor taiwaneze la egalitate cu cele care vizează produsele europene sau japoneze, conform acordurilor comerciale semnate în ultimele luni.

Produsele taiwaneze supuse unor tarife vamale specifice sectorului, cum ar fi piesele auto sau cheresteaua pentru construcţii, nu vor fi impozitate cu mai mult de 15%. În acelaşi timp, medicamentele generice, ingredientele lor active, resursele naturale indisponibile în Statele Unite şi componentele pentru aviaţie vor fi scutite de tarife.

Prim-ministrul Taiwanului, Cho Jung-tai, a salutat vineri acordul comercial şi i-a felicitat pe negociatorii taiwanezi pentru o "lovitură de maestru".