Acordul „Made in Europe” dintre Franța și Germania pentru industria auto e pe punctul de a fi semnat

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Un acord între Franța și Germania pentru consolidarea măsurilor de protecție prevăzute de Actul pentru Accelerarea Industrială, în schimbul relaxării normelor privind motoarele cu ardere internă, ar urma să fie finalizat „în următoarele ore sau în următoarele zile”, a declarat, marți, comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne, citat de Politico.

Vorbind la Summitul pentru Competitivitate organizat de la Paris, Sejourne și-a exprimat speranța că înțelegerea va permite „depășirea blocajului, în special în Parlamentul European”, privind IAA.

Declarațiile sale vin la o zi după ce președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că un compromis amplu cu Germania este „iminent”.

Comisarul francez a declarat că este deschis unei mai mari „flexibilități” în privința interdicției asupra motoarelor cu ardere internă și a normelor privind emisiile, atât timp cât obiectivele de decarbonizare nu sunt abandonate complet, dacă acest lucru ar permite deblocarea negocierilor privind IAA.

„Acest acord este, de fapt, unul european, și tocmai de aceea este atât de important. Ar trebui să permită aprobarea IAA”, a adăugat Sejourne.

Compromisul franco-german

Politico a dezvăluit în iulie negocierile privind compromisul franco-german. Sejourne speră că acordul va reduce tensiunile din Parlamentul European, unde o minoritate a eurodeputaților din Partidul Popular European (PPE), în special din delegația germană, au încercat să respingă propunerea sau să îi slăbească substanțial prevederile.

Disputa privind IAA opune susținătorii unui sistem de includere condiționată, în care partenerii comerciali ar trebui să îndeplinească anumite criterii înainte de a beneficia de tratament preferențial pe piața europeană, celor care preferă un sistem de excludere, prin care UE ar elimina partenerii care nu respectă principiul reciprocității sau alte condiții. Mulți dintre susținătorii celei de-a doua variante sunt eurodeputați germani din PPE.

Sejourne a considerat această dezbatere lipsită de relevanță, preicizând că elementul esențial este reciprocitatea în relațiile cu țările partenere ale UE.

„Fondurile publice europene ar trebui utilizate în primul rând pentru achiziții publice”, a spus el. „Obiectivul nostru este să menținem producția în bune condiții, așa că nu putem extinde la nesfârșit domeniul de aplicare al principiului «Made in Europe», dacă vrem să producem în Europa”.

În ceea ce privește politica comercială extinsă a UE, Sejourne a vorbit de necesitatea ca Europa să continue să dezvolte „instrumente de apărare comercială” credibile, susținând că regimul chinez „consideră, pe bună dreptate, că a câștigat confruntarea comercială cu administrația Trump de acum un an”.

Sejourne a fost întrebat și ce părere are despre posibilitatea ca un stat membru să își reducă unilateral contribuția la bugetul UE, așa cum a propus Marine Le Pen, candidata de extremă dreapta aflată în fruntea sondajelor pentru alegerile prezidențiale franceze de anul viitor. Comisarul a răspuns că o asemenea măsură ar echivala cu ieșirea din Uniunea Europeană.

„Nu cunosc pe nimeni care să meargă la sală și să beneficieze de acces fără să își plătească abonamentul”, a spus el.