Adolf Hitler câștigă din nou alegerile locale în Namibia. „E prea târziu să îmi schimb numele”

1 minut de citit Publicat la 14:37 27 Noi 2025 Modificat la 14:37 27 Noi 2025

Adolf Hitler Uunona este un politician din Namibia. Foto: X

Politicianul din Namibia, devenit celebru datorită numelui său, Adolf Hitler Uunona, a câștigat din nou alegerile locale în mica sa circumscripție electorală din nord, în ciuda numelui său controversat, scrie Euronews.

Un politician local din Namibia, care poartă numele notoriu al liderului Germaniei naziste, și-a păstrat locul pentru a cincea oară consecutiv, după ce a câștigat alegerile locale de miercuri în circumscripția sa electorală.

Adolf Hitler Uunona a reprezentat Ompundja în regiunea Oshana din 2004 ca membru al Organizației Populare din Africa de Sud-Vest, sau SWAPO.

Deși Comisia Electorală din Namibia nu a publicat încă numărătoarea oficială a voturilor, Uunona a câștigat la o diferență semnificativă potrivit datelor provizorii.

Bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost o figură populară în mica circumscripție electorală din nord, cu mai puțin de 5.000 de locuitori, în ciuda moștenirii lăsate de omonimul său, câștigând alegerile cu 85% din voturi în 2020.

În calitate de consilier regional, a fost lăudat pentru munca sa la nivel local și eforturile sale anti-apartheid, conform presei interne.

Într-un interviu acordat ziarului german Bild în 2020 — când a câștigat al patrulea mandat — Uunona a declarat că nu are „nimic de-a face” cu ideologia nazistă.

De asemenea, a respins orice idee de dominație mondială.

„Abia când am crescut mi-am dat seama: acest om voia să subjuge întreaga lume”, a spus Uunona. „Nu am nicio legătură cu ceea ce își dorea.”

El a explicat că tatăl său l-a numit după notoriul lider nazist responsabil pentru Holocaust. Cu toate acestea, Uunona a subliniat că „probabil nu a înțeles” ce înseamnă.

„În copilărie, îl consideram un nume absolut normal”, a insistat Uunona. „Nu înseamnă că am caracterul lui Adolf Hitler sau că semăn cu el”, a declarat el presei namibiene într-un interviu.

În viața de zi cu zi, folosește numele de Adolf Uunona, dar susține că nu are de gând să-și schimbe numele, deoarece este „prea târziu pentru asta”.

Partidul de centru-stânga SWAPO își are originile în mișcarea de eliberare din Namibia. Acesta militează pentru politici anticoloniale, inclusiv respingerea guvernării minoritare albe. În ultimii ani, partidul s-a orientat spre centru și către politici orientate spre piață.

Namibia a fost odată o colonie germană și parte a Africii de Sud-Vest germane, iar nume germanice precum Adolf rămân comune.

După Primul Război Mondial, a fost controlată de Africa de Sud până la independența sa în 1990.