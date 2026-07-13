"Afirmaţii regretabile şi lipsite de fundament factual". Reacţia Ambasadei României la Chişinău, după declaraţiile ambasadorului german

Clădirea Parlamentului Republicii Moldova. Sursa foto: Getty Images

România respectă pe deplin suveranitatea şi dreptul cetăţenilor Republicii Moldova de a-şi decide democratic viitorul, transmite Ambasada României de la Chişinău. Mesajul a fost transmis în contextul unor declaraţii recente ale ambasadorului Republicii Federale Germania la Chişinău, referitoare la limba şi religia din Moldova. "Orice afirmaţii care relativizează sau pun sub semnul întrebării aceste realităţi sunt regretabile şi lipsite de fundament factual", a mai transmis Ambasada României de la Chişinău.

"Republica Moldova şi România împărtăşesc o istorie bine documentată, o comunitate de limbă şi un patrimoniu cultural şi spiritual bine cunoscute. Aceste realităţi sunt consacrate atât de cercetarea istorică şi lingvistică, cât şi de cadrul constituţional şi legislativ al Republicii Moldova", arată misiunea diplomatică română.

În acelaşi timp, ambasada subliniază că "orice afirmaţii care relativizează sau pun sub semnul întrebării aceste realităţi sunt regretabile şi lipsite de fundament factual. În acelaşi timp, riscă să genereze interpretări care nu servesc nici dialogului dintre parteneri, nici interesului comun de a consolida încrederea şi coeziunea în regiune".

De asemenea, ambasada accentuează că, în actualul context regional, marcat de campanii susţinute de dezinformare, de încercări de rescriere a istoriei şi de acţiuni repetitive de instrumentalizare a temelor identitare, "orice mesaj care poate crea ambiguităţi cu privire la limba, identitatea sau patrimoniul cultural comun riscă să fie exploatat de actorii ostili, precum Federaţia Rusă, care urmăresc slăbirea rezilienţei democratice şi a parcursului european al Republicii Moldova".

Ambasada adaugă că respectul pentru adevărul istoric, pentru rigoare ştiinţifică şi pentru cadrul constituţional al Republicii Moldova reprezintă premise esenţiale ale unui dialog public responsabil.

"Relaţia dintre România şi Republica Moldova este susţinută de o comunitate de limbă, cultură şi istorie, iar România va continua să sprijine Republica Moldova în spiritul parteneriatului privilegiat, pe baza respectului reciproc, a valorilor europene şi a unui dialog întemeiat pe responsabilitate şi încredere", arată misiunea diplomatică română.

Ambasadorul Germaniei la Chișinău, surprins de critici

Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, a spus că a fost surprins de reacțiile apărute în spațiul public după declarația privind limba și religia în Republica Moldova și România. „Ar fi trebuit să exprim ceea ce este important pentru mine cu mai multă claritate”, a spus el, într-un videoclip trimis publicației NewsMaker.md.

Presa din Republica Moldova l-a acuzat duminică pe ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, că neagă identitatea românească a Basarabiei, după ce a pus sub semnul întrebării afirmațiile conform cărora cetățenii Republicii Moldova și cei ai României împărtășesc aceeași limbă și aceeași religie.

„Eu aș pune sub semnul întrebării ceea ce ați spus despre Republica Moldova, că avem aceeași limbă, avem aceeași religie ca și România”, a spus Hubert Knirsh, la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.

„Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeași limbă, dar alții poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială, dar sigur au oameni de diferite etnii și valorile europene și drepturile europene sunt că acești oameni trebuie să fie respectați în toate aceste sensuri”, a adăugat ambasadorul german la Chișinău.