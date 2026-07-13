Ambasadorul Germaniei la Chișinău a fost surprins de criticile primite: Ar fi trebuit să mă exprim cu mai multă claritate

Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch. Foto: Ambasada Germaniei la Chișinău

Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, a spus că a fost surprins de reacțiile apărute în spațiul public după declarația privind limba și religia în Republica Moldova și România. „Ar fi trebuit să exprim ceea ce este important pentru mine cu mai multă claritate”, a spus el, într-un videoclip trimis publicației NewsMaker.md.

„Reacțiile vehemente la ultimul minut al interviului acordat jurnalistului Vitalie Călugăreanu m-au surprins. Este evident că ar fi trebuit să-mi exprim ceea ce este important pentru mine cu mai multă claritate și cu mai multă precizie. În zilele următoare, îmi propun să port discuții pentru a înțelege mai bine îngrijorările care le-am provocat. Am vorbit cu respect deplin față de țara gazdă, Republica Moldova, și față de toți cetățenii săi și sper că acest lucru va fi înțeles ca atare”, a spus el, în limba română.

Presa din Republica Moldova l-a acuzat duminică pe ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, că neagă identitatea românească a Basarabiei, după ce a pus sub semnul întrebării afirmațiile conform cărora cetățenii Republicii Moldova și cei ai României împărtășesc aceeași limbă și aceeași religie.

„Eu aș pune sub semnul întrebării ceea ce ați spus despre Republica Moldova, că avem aceeași limbă, avem aceeași religie ca și România”, a spus Hubert Knirsh, la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.

„Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeași limbă, dar alții poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială, dar sigur au oameni de diferite etnii și valorile europene și drepturile europene sunt că acești oameni trebuie să fie respectați în toate aceste sensuri”, a adăugat ambasadorul german la Chișinău.