„Agentul Melania Trumpenko”. Rețelele sociale din Ucraina s-au umplut de meme-uri pro-Melania Trump după povestea președintelui SUA

Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, se bucură de un neașteptat val de simpatie din partea ucrainenilor pe rețelele sociale, după ce președintele american a povestit un episod din viața de zi cu zi a cuplului prezidențial, în care Melania l-a convins pe soțul ei că este dus de nas de Vladimir Putin, relatează The Guardian.

În declarația sa de la întâlnirea cu Mark Rutte, la Casa Albă, luni, președintele american a povestit că soția sa a jucat un rol cheie în a-i arăta lui că Vladimir Putin este duplicitar.

„Conversațiile mele cu Putin sunt mereu plăcute (...). Ajung acasă și îi zic primei doamne – am vorbit cu Vladimir azi. Am avut o conversație minunată, cred că suntem aproape de sfârșit (războiului – n. red.)

Și ea îmi zice – pe bune? Văd că încă un oraș (ucrainean – n. red.) tocmai a fost lovit”.

Melania Trump are origini în Slovenia și a copilărit și crescut în fosta Iugoslavie. De la bun început, ea a părut să fie o susținătoare mai mare a Ucrainei decât soțul ei, în general mai sceptic față de Ucraina și mai prietenos cu Rusia.

La puțin timp după declanșarea invaziei rusești în Ucraina, Melania Trump a făcut un apel la susținătorii ei de pe rețelele sociale să doneze Crucii Roșii și a spus că este „sfâșietor și oribil să vezi oameni nevinovați suferind”.

După comentariile lui Trump în Biroul Oval, comentariile pe rețelele sociale din Ucraina au început să curgă. Un utilizator a publicat o imagine cu Melania Trump de la învestirea soțului ei, cu textul „Agentul Melania Trumpenko” (o ucrainizare a numelui Trump – n. red.). Imaginea fusese modificată pentru a adăuga stema Ucrainei pe sacoul primei doamne americane.

O revistă importantă din Ucraina a scris despre faptul că „e multă iubire pe rețelele sociale pentru Melania Trump” după anunțul că SUA vor trimite baterii Patriot în Ucraina.

Un alt meme cu Melania o înfățișează în ipostaza unei susținătoare a Ucrainei cu o pălărie decorată cu drapelul Ucrainei. Într-un altul, prima doamnă americană apare în spatele soțului ei în Biroul Oval în timp ce acesta semnează un decret prezidențial.

Imaginea are textul „Sora Melania de Bene Gesserit”, făcând referire la o sororitate secretă, puternică și influentă din romanul Dune.

Lots of love for Melania Trump on Ukrainian social media tonight pic.twitter.com/rj9CJ4VIzz