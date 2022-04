Un britanic care luptă la Mariupol și-a sunat familia din Anglia | "Nu mai au de ales!"

Aiden Aislin, din Newark, s-a mutat în Ucraina în 2018 și s-a înrolat în marina militară a țării.

Pe rețelele de socializare circulă informații că Aislin a luptat în Siria, împotriva ISIS, alături de forțele kurde.

În ultimele săptămâni, unitatea lui Aiden a apărat orașul asediat Mariupol, distrus aproape în totalitate de bombardamentele forțelor ruse.

Ang Wood, mama lui Aiden, a spus pentru BBC că fiul ei i-a mărturisit că el și camarazii săi nu au de ales decât să se predea.

"M-a sunat și mi-a spus că nu mai au arme cu care să lupte. Îmi iubesc fiul. El este eroul meu. S-au luptat al naibii de bine (...) Boris (Johnson, premierul britanic, n.r.) trebuie să-l doboare pe Putin", a spus femeia.

Brennan Philips, un prieten al lui Aiden, spune, la rândul său, că a vorbit cu voluntarul britanic la telefon și acesta i-a confirmat că unitatea sa nu mai are muniție și hrană.

"Nu pot ieși. Nu pot riposta. Deci nu au avut de ales (...) Dacă le-ar fi rămas un glonț, l-ar fi folosit", a estimat acesta.

Încă de la începutul războiului în Ucraina, Rusia a promis că îi va urmări penal voluntarii străini angajați în lupte de partea ucraineană.

Famous British mercenary Aiden Aislin was captured in #Mariupol: “48 days have passed, we have tried our best to defend Mariupol, but we have no other choice but to surrender to Russian troops. We have neither food nor ammunition. I hope this war ends soon.", said Aiden Aislin pic.twitter.com/rx1hxktCbh