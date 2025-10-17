Albania, Moldova, Muntenegru și Macedonia de Nord s-au alăturat schemei SEPA a Uniunii Europene

Foto: Getty Images

Albania, Republica Moldova, Muntenegru și Macedonia de Nord s-au alăturat zonei unice de plăți în euro (SEPA), menită să faciliteze și să facă mai ieftine tranzacțiile financiare pe teritoriul blocului european, relatează Euronews.

Cele patru țări s-au alăturat oficial SEPA, după ce 40 de bănci locale au fost acceptate în cadrul programul. Toate cele patru au ca obiectiv politic principal aderarea la Uniunea Europeană. Pe baza programului, ele vor avea acces la tranzacții financiar mai ușoare și mai ieftine, cu potențialul de a economisi până la 500 de milioane de euro pentru persoane și pentru companii.

Consiliul European al Plăților a luat deciza după ce cele patru țări au intrat în raza geografică a SEPA între noiembrie 2024 și martie 2025, conform unui comunicat al Comisiei.

Ursula von der Leyen a lăudat, luni, intrarea Albaniei în SEPA, în timpul unei vizite la Tirana. Ea a spus că este un exemplu concret de integrare financiară a țării cu Uniunea Europeană.

„Încă de săptămâna trecută, Albania poate să trimită și să primească bani în și din UE la costuri foarte mici”, a spus șefa Comisiei.

„Ambasadorul mi-a spus că pe 6 octombrie, un transfer de la Bruxelles la Tirana dura 3-4 zile și costa 80 de euro. Pe 8 octombrie, după intrarea în SEPA, transerul a fost aproape instant și nu a avut niciun cost”, a mai spus ea.

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a spus că aderarea celor patru țări la SEPA reprezintă „efecte tangibile” ale eforturilor continuate de integrare pentru țările candidat.

„Munca noastră nu se oprește aici. Vom continua pentru operaționalizarea deplină a schemelor SEPA pentru țările noastre candidat, pentru a-i aduce pe cetățenii și companiile lor mai aproape de UE”, a adăugat Kos.

11 Un pas istoric

În Moldova, președinta Maia Sandu și guvernatoarea Băncii Naționale de la Chișinău, Anca Dragu, au lăudat decizia luată la nivelul UE. Dragu a numit-o „un pas istoric” pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

„Această decizie garantează că transferurile din și spre țări UE vor fi mai ieftine și mai rapide”, a declarat Sandu, joi, lăudând eforturile guvernului său și ale băncii centrale pentru a obține acest rezultat favorabil.