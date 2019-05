Alertă în Franța. Turnul Eiffel a fost evacuat de urgență

Turnul Eiffel a fost evacuat de urgență după ce a fost observată o persoană care urca pe construcție.

Turiștii sunt îndemnați să-și amâne vizita în acest obiectiv turistic până la următoarea notificare.

Poliția a sosit la fața locului și negociază cu bărbatul.

Zona din jurul turnului a fost încercuită și securizată de forțele de ordine.

⚠️

?? La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

?? The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.