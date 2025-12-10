Alertă în Maroc. Două clădiri s-au prăbușit în Fez: cel puțin 19 oameni au murit

Fez este situat în partea de nord-est a Marocului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Cel puțin 19 persoane au murit și alte 16 au fost rănite, după ce două clădiri s-au prăbușit, miercuri dimineață, în orașul Fez din Maroc, relatează BFM TV.

Două clădiri învecinate cu patru etaje s-au prăbușit în cartierul Al Moustakbal din Fez, potrivit agenției oficiale de presă din Maroc, MAP. În acest moment sunt căutați sub dărâmături eventualii supraviețuitori.

Tragedia vine la nici două luni după un val de proteste ale marocanilor, nemulțumiți de deteriorarea nivelului de trai, sărăcia în creștere și serviciile publice.

Protestatarii au cerut reforme majore și rapide în sănătate, educație și protecție socială, aspecte ignorate în prezent de autoritățile care investesc acum, în schimb, sume uriașe pentru găzduirea viitoarei Cupe Mondiale de Fotbal din 2030.

Aceștia au acuzat că în timp ce guvernul investește miliarde de dolari în ridicarea de stadioane și construcția de hoteluri de lux, spitalele sunt suprapopulate și subfinanțate. Trei persoane au murit și alte câteva sute au fost rănite în confruntările cu poliția.

Fez este situat în partea de nord-est a Marocului. Este unul dintre cele patru orașe imperiale ale țării, alături de Marrakech, Meknes și Rabat. Orașul este unul dintre cele mai mari și mai importante orașe din Maroc, având o populație de circa 1,2 milioane de locuitori.

---Știre în curs de actualizare---