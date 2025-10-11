Alertă la granița Estoniei cu Rusia: Grănicerii au blocat trecerea din cauza unor activităţi suspecte pe teritoriul rus

Estonia şi-a închis un punct de trecere a frontierei cu Rusia din cauza unor activităţi suspecte. Foto: Getty Images

Estonia și-a închis, vineri seara, punctul de trecere a frontierei de la Saatse, după ce gănicerii au observat o prezență neobișnuit de mare a trupelor rusești în apropiere de graniță.

Potrivit autorităților, măsura a fost luată pentru a proteja siguranța cetățenilor estonieni și pentru a preveni eventuale incidente, scrie site-ul televiziunii publice ERR.

Șeful operațional al prefecturii sudice, Künter Pedoski, a declarat că vineri grănicerii estonieni au remarcat o activitate sporită pe teritoriul Rusiei, în zona de frontieră.

„Grănicerii ruși patrulează regulat în zona ‘cizmei’ Saatse, deoarece se află pe teritoriul lor. Totuși, astăzi s-a observat o mișcare mai intensă decât de obicei. Am decis să închidem drumul pentru a evita posibile provocări sau incidente, întrucât prioritatea noastră este siguranța oamenilor din Estonia”, a explicat Pedoski.

El a precizat că inițial au fost trimise patrule la ambele capete ale drumului pentru a discuta cu șoferii și pentru a-i informa că este recomandat să evite momentan zona, din cauza prezenței sporite a forțelor ruse.

„Deși majoritatea au urmat recomandarea, au existat și persoane care au vrut totuși să își continue drumul prin acel sector. Deoarece drumul traversează teritoriul Federației Ruse, situația actuală de securitate impune o atenție sporită. În aceste condiții, considerăm că tranzitul prin ‘cizma’ Saatse presupune un risc mai ridicat decât în mod normal. Pentru a evita o escaladare, am decis închiderea temporară a trecerii”, a adăugat Pedoski.

Ruta ocolitoare este organizată prin Värska, Treski, Matsuri și Sesniki, iar poliția le cere șoferilor să respecte semnele de circulație temporare.