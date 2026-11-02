Alertă la granița NATO cu Rusia. Polonia lansează o operațiune după avertismente privind posibile incursiuni armate din Kaliningrad

2 minute de citit Publicat la 19:06 02 Noi 2026 Modificat la 20:08 02 Noi 2026

Șeful Poliției poloneze a confirmat desfășurarea de efective antitero la granița cu Kaliningrad, în urma amenințărilor cu sabotaje. Foto: Getty Images

Polonia a desfășurat unități de poliție antiteroristă în apropierea graniței cu exclava rusă Kaliningrad, după avertismente privind posibile acte de sabotaj care ar putea avea loc în următoarele zile, relatează luni canalul public TV polonez TVP World.

Marek Boroń, comandantul-șef al Poliției poloneze, a declarat că efectivele sale colaborează cu armata, poliția de frontieră și serviciile de informații, în cadrul unei misiuni care sporește prezența forțelor de ordine în nord-estul țării.

Boroń a precizat că un grup numeros de polițiști – inclusiv unități antiteroriste – acționează în regiune, unii dintre aceștia fiind transferați din alte zone.

"Poliția securizează zona de frontieră, având în vedere posibile evenimente care ar putea duce la acte de sabotaj", a spus acest oficial pentru postul de radio RMF.

Polonia a primit informațiile despre sabotaje inclusiv de la "agenții externe"

"Totul se bazează pe informații furnizate inclusiv de agenții externe. Trebuie să garantăm siguranța cetățenilor care locuiesc acolo, dar și a obiectivelor strategice, și să gestionăm o serie de situații care ar putea pune în pericol populația", a adăugat el.

Potrivit unor surse din domeniul securității citate de RMF, guvernul polonez a primit săptămâna trecută avertismente din partea Serviciului de Informații Militare (SWW) și a unor servicii de informații aliate. Avertismentele indicau că grupări înarmate ar putea încerca să treacă frontiera dinspre exclava rusă în zilele următoare.

Kaliningrad are o poziție strategică la Marea Baltică și se învecinează atât cu Polonia, cât și cu Lituania. Ambele sunt state membre NATO și susținătoare ferme ale Ucrainei în războiul declanșat de Rusia.

De la izbucnirea conflictului în 2022, Kaliningrad a fost în centrul unor scenarii a căror finalitate implica escaladarea războiului între Rusia și NATO, cel puțin la nivel continental. Moscova folosește exclava, puternic militarizată, drept centru de spionaj.

Așa-numitul "Coridor Suwałki" – o fâșie îngustă de pământ care separă Kaliningrad de Belarus, unul dintre principalii aliați ai Rusiei – a fost considerat mult timp un potențial punct vulnerabil pentru NATO în cazul unui conflict direct, existând temeri că Lituania și celelalte state baltice ar putea fi izolate de aliații din sud.

Poliția neagă legătură desfășurării de la graniță cu criza de la Tribunalul Constituțional

Șeful Poliției din Polonia a comentat, de asemenea, speculațiile apărute în urma unei scrisori trimise săptămâna trecută comandanților de poliție din provincii, prin care li se cerea să fie "în stare de alertă maximă" în perioada 2–8 noiembrie.

Într-o postare pe rețelele sociale, autoritățile au a infirmat zvonurile potrivit cărora ordinul de desfășurare a forțelor polițienești la graniță ar avea legătură cu situația tensionată din jurul Tribunalului Constituțional al Poloniei.

Măsura a fost luată ca urmare a amenințărilor cu sabotaje, au precizat oficialii.