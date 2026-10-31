Un misterios convoi de nave cargo ale Rusiei s-a format în Marea Baltică, lângă Kaliningrad. De ce stârnește îngrijorare

Un convoi militar rus de amploare a fost detectat la Kaliningrad. Foto: Getty Images

Un convoi neobișnuit de mare de nave de transport, toate vizate de sancțiuni și având un istoric bine documentat în ceea ce privește transportul de încărcături militare pentru Ministerul rus al Apărării, pare să se formeze la Baltiysk, în exclava rusă Kaliningrad. Se pare că acestea se pregătesc de plecare pe mare, informează Martitime Executive.

Baltiysk a fost adesea utilizat ca punct de concentrare pentru nave de transport escortate, cu destinația Marea Mediterană sau Africa de Vest. Scopul este, de regulă, sprijinirea activităților grupului de mercenari susținut de stat, „Africa Corps”, care oferă sprijin guvernelor aflate la putere ce se confruntă cu amenințări din partea militanților islamiști. Aceste guverne sunt, în general, conduse de militari, care au preluat puterea în urma unor lovituri de stat.

Navele implicate sunt Lady R (IMO 9161003), Ascalon (IMO 9198226), Lady D (IMO 9349289), Sparta (IMO 9268710) și Anastasiia (IMO 9349291). Toate se află în prezent la Baltiysk sau în zona de ancoraj din imediata apropiere a portului, majoritatea sosind anterior dinspre sud, de la Sankt Petersburg. Este probabil ca navele să fi preluat încărcătură la Sankt Petersburg și să finalizeze operațiunile de încărcare la Baltiysk.

Vehicule militare, încărcate pe vapoare

Pe 27 octombrie, nava Sparta se afla la chei, încărcând vehicule militare, alături de Anastasiia și Lady D, în timp ce Ascalon se afla la cheiul de pe partea opusă. Până pe 30 octombrie, Ascalon, Anastasiia și Sparta își încheiaseră încărcarea și se deplasaseră în zona de ancoraj din imediata apropiere a portului, în vreme ce Lady R se îndrepta spre Baltiysk, venind dinspre Sankt Petersburg.

Tot în port, pe 27 octombrie, se afla distrugătorul din clasa Sovremenny, Nastoychivy (D610), navă amiral a Flotei Baltice, aflată în reparații din 2019 și care nu va pleca nicăieri prea curând, precum și o corvetă din clasa Steregushchiy (6), un tip de navă utilizat frecvent în trecut pentru escortarea navelor de transport militar. Este posibil să fie vorba despre Stoikiy (F545).

De asemenea, în trecut au fost folosite pentru misiuni de escortă nave de debarcare din clasa Ropucha. Una dintre acestea, Aleksandr Shabalin (L110), s-a întors în septembrie dintr-o astfel de misiune la Tobruk. Alte două nave și au sosit la chei, probabil pentru reaprovizionare, în intervalul 23–27 octombrie. Ar putea fi vorba despre nave din clasa Ropucha.

Navele ar putea merge în direcţii diferite

Rămâne de văzut dacă marina rusă încearcă să facă economii la capitolul nave de escortă, trimițând toate navele militare de transport în grup, sub supravegherea unei singure nave de război. În aceste condiții, odată ajunse în apropierea Strâmtorii Gibraltar și după ce au depășit zonele cu cel mai ridicat risc de interceptare navală, navele de transport s-ar putea separa, îndreptându-se spre destinații diferite.

Este puțin probabil ca acestea să fie încărcate cu motorină sau să se îndrepte toate către aceeași destinație, cu excepția cazului în care Rusia plănuiește o nouă intervenție majoră sau o invazie într-o zonă nouă, în contextul în care „Corpul African” (Africa Corps) a obținut un nou contract.