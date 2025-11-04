Alertă pe aeroportul din Bruxelles. Traficul aerian a fost complet oprit din cauza unor drone

1 minut de citit Publicat la 23:48 04 Noi 2025 Modificat la 23:54 04 Noi 2025

Aeroportul din Bruxelles şi-a închis spaţiul aerian. Sursa foto: Hepta

Aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis complet din cauza prezenţei a trei drone în apropierea terminalului, marţi, cu puţin înaintea orei locale 20:00, potrivit Agerpres.

Unele dintre avioanele care se îndreptau spre principalul aeroport din Bruxelles şi aeronavele care trebuiau să aterizeze în capitala belgiană sunt deviate acum către alte localităţi din Belgia, precum Liege, Charleroi sau Bruges şi, de asemenea, către aerodromuri externe precum Paris sau Frankfurt, conform site-ului specializat Flight Radar.

Alte avioane rămân în aer într-un circuit de aşteptare, în timp ce terminalul Zaventem a declarat pentru Het Laatste Nieuws că "investighează cazul" şi că, deocamdată, nu există zboruri care să aterizeze sau să decoleze de la Bruxelles-Zaventem.

Alertă şi pe un aeroport din Germania

Traficul aerian a fost suspendat temporar pe aeroportul din Bremen, oraş din nordul Germaniei, duminică seară, din cauza zborului unei drone de origine necunoscută, a precizat poliţia la solicitarea AFP, citată de Agerpres.

Aparatul a fost reperat „în împrejurimile imediate ale aeroportului în jurul orei 19:30 (18:30 GMT)”, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei locale. Drept consecinţă, controlul traficului aerian a suspendat imediat operaţiunile de decolare şi aterizare, în acord cu poliţia federală.

Traficul a fost reluat cu aproape o oră mai târziu. Aeroportul din Bremen nu a putut fi contactat pentru a face un bilanţ al zborurilor amânate sau redirecţionate. Potrivit poliţiei, nu este clar cine pilota drona.