Alexis Tsipras, șeful opoziției din Grecia, spune că țara nu trebuie să-i mai dea lui Trump „cecuri în alb”

2 minute de citit Publicat la 22:04 04 Iul 2026 Modificat la 22:04 04 Iul 2026

Fostul lider din perioada crizei zonei euro caută o cale de revenire la putere și acuză actualul guvern că face prea multe concesii americanilor. Foto: Getty Images

Grecia ar trebuie să-și răcească relația cu MAGA și ar trebui să nu-i mai dea lui Trump „cecuri în alb”, este de părere Alexis Tsipras, lider al opoziției din Grecia, fost premier al guvernului țării, într-un interviu pentru Politico.

Fostul lider grec încearcă să găsească o cale de revenire la putere și își pregătește strategia pentru alegerile programate pentru primăvara viitoare. El îl critică pe actualul premier, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, pentru că face „concesii excesive” americanilor.

El îl constrastează cu premierul spaniol, Pedro Sanchez, care i-a blocat pe americani din a folosi bazele de pe teritoriul țării sale pentru atacurile contra Iranului.

Deși mare parte din Europa întoarce spatele mișcării MAGA, Grecia apasă pedala accelerației și își consolidează relația cu Donald Trump.

Guvernul lui Mitsotakis a dat acces deschis americanilor să folosească bazele militare din țară – inclusiv baza militară crucială din Creta. Anterior, exista procedura reînnoirii și renegocierii regulate a termenilor de acces.

Tsipras spune că Mitsotakis „a mers prea departe”.

„Relații greco-americane sunt de natură strategică și trebuie să producă beneficii mutuale. Guvernul actual promovează o politică a cecurilor în alb, iar asta nu servește intereselor noastre naționale”, a spus Tsipras.

El a insistat că prioritatea pentru folosirea bazelor militare trebuie să fie securitate Greciei, nu doar conformarea cu cererile imperative ale SUA.

„Asta este o problemă care a apărut cu mare intensitate în timpul recentului război din Iran. Am văzut care a fost reacția prim-ministrului grec și care a fost cea a prim-ministrului spaniol”, a continuat Tsipras.

Poziția sa politică este gândită cu un scop clar – să rezoneze cu perspectiva generală a votanților din Grecia, care sunt sceptici față de Donald Trump.

Într-un sondaj recent al Pew Research Center, la sfârșitul lunii iunie, doar 22 la sută dintre greci au spus că au încredere în președintele american și în felul în care controlează el politica externă americană.

Tsipras a pierdut puterea în 2019 și este cunoscut pe plan internațional pentru faptul că este liderul partidului radical de stânga Syriza – formațiunea a avut mai multe confruntări cu UE și cu Germania în timpul crizei financiare din 2008 și crizei din zona euro.

În mai, Tsipras și-a lansat noul partid, Elas. Acum, ar vrea să reunească opoziția fragmentată pentru a câștiga în fața partidului Noua Democrație a lui Mitsotakis.

Deși ascensiunea sa ca lider al opoziției este evidentă, sondajele arată că Elas încă rămâne mult în urma Noii Democrații – sondajul agregat al Politico arată că Noua Democrație ar avea 30 la sută, în timp ce Elas are 17 la sută.

Este de așteptat ca alegerile să aibă loc înainte ca Grecia să preia președinția rotativă a Consiliului UE, în iulie 2027.

Dacă va fi premier în timpul acestei președinții, Tsipras spune că va susține coeziunea și cheltuielile pentru ea și că vrea să reducă disparitățile dintre regiunile UE. El spune că vrea o taxare mai intensă a marilor companii.

„Coeziunea socială trebuie consolidată, iar resurele europene proprii trebuie crescute. Asta înseamnă că trebuie să avem voință politică să taxăm multinaționalele, dar și emisiile de carbon”, a declarat el.

Având în vedere amenințările la adresa Europei, Tsipras a fost de acord că investițiile în industria apărării trebuie să crească, dar nu cu costul reducerii cheltuielilor sociale.

„Dacă asta se întâmplă, în câțiva ani ne vom trezi cu o Europă mai puternică în apărare, dar care e guvernată de guverne de extremă dreapta”, a concluzionat el.