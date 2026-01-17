„Am vizitat 65 de ţări, iată unde m-aş muta”. Un youtuber pasionat de călătorii a dezvăluit locul care l-a atras cel mai mult

Un youtuber pasionat de călătorii a dezvăluit locul care l-a atras cel mai mult. Sursa foto: captură YouTube

Dan Grec, un youtuber originar din Australia, pasionat de călătorii, și-a dat demisia de la jobul din Canada, și-a vândut toate bunurile și a pornit curajos la drum, ajungând să viziteze 65 de țări pe 5 continente. A mărturisit că, din toată lumea, 3 ţări l-au impresionat cu adevărat, iar în una dintre ele s-ar muta definitiv. "Mi-a plăcut atât de mult Argentina încât m-am gândit serios să obțin rezidență acolo", a afirmat Dan Grec, notează Express.co.uk.

Dan Grec s-a mutat în Canada acum 20 de ani după ce a studiat ingineria. Dar, deși era legat de munca sa de birou, nu se putea abține să nu viseze la „toate aventurile posibile în lume”. Aşa că a decis să lase totul în urmă şi să plece în cea mai mare aventură: să viziteze întreaga lume. „A pornit spre Alaska”, dar acesta avea să fie doar începutul. S-a distrat atât de tare încât a decis să se întoarcă spre sud și să conducă până în America de Sud, timp de doi ani, prin 17 țări, dar aventurile sale l-au purtat peste tot.

A călătorit pe cinci continente și în 65 de ţări, inclusiv 35 de țări din Africa. Cu toate acestea, când a fost pus să-și numească favoritele, trei au ieșit în evidență.

A călătorit cu maşini 4X4

El a scris chiar și o carte despre aventurile sale: "Mi-am condus propriile maşini 4x4 prin 65 de țări de pe cinci continente. Nu-mi propun să vizitez fiecare țară de pe Pământ sau ceva de genul acesta, dar îmi place să explorez și să ajung cât mai departe posibil. Plănuiesc să continui".

„Depinde atât de mult de vreme, de cât de epuizat sunt la momentul respectiv, de cine dau întâmplător și de o mulțime de alte lucruri care sunt mai mult sau mai puțin aleatorii", a adăugat Dan Grec, potrivit contului de YouTube "Te Road Chose Me".

Cele 3 ţări care l-au impresionat

Călătorul prin întreaga lume a dezvăluit care sunt cele 3 ţări care l-au impresionat cel mai mult.

Primul răspuns pe care l-a dat Dan a fost Gabon. El a explicat: „Aș spune că Gabon, în Africa de Vest, este o țară incredibilă, cu oameni extrem de prietenoși, tone de sălbăticie de explorat și o faună sălbatică incredibilă.”

Situat pe coasta Atlanticului în subregiunea Africii Centrale, Gabon, cunoscut și sub numele de „Ultimul Eden al Africii”, este o națiune slab populată, cu păduri tropicale dense care găzduiesc cimpanzei și mandrili.

Dan Grec a fost "fermecat" şi de Islanda.

„Islanda are de departe cele mai uimitoare peisaje pe care le-am văzut vreodată” - a spus acesta.

Cunoscută sub numele de „Țara Focului și a Gheții”, această ţară insulară nordică este apreciată pentru priveliștile vulcanice de o frumusețe uimitoare, cascadele și activitatea geotermală, inclusiv faimosul centru balnear Blue Lagoon.

Situată între oceanele Arctic și Atlanticul de Nord, câmpurile de lavă acoperă terenul din Islanda, iar apa caldă de sub pământ este valorificată pentru a alimenta încălzirea.

Turiştii pot vedea Aurora Boreală, pot vizita capitala, Reykjavík, sau pot parcurge traseul turistic al Cercului de Aur, cu alte atracții, inclusiv Coasta de Sud, Peninsula Snaefellsnes, Fiordurile de Est și Cascada Skógafoss.

Dar Dan Grec afirmă că s-ar muta în Argentina

Dan a dezvăluit: „Am iubit Argentina atât de mult încât m-am gândit serios să obțin rezidența.”

O națiune sud-americană cu peisaje diverse în conul sudic al continentului, Argentina se întinde pe 4.000 km de la nord, unde este subtropicală, până la regiunea sudică sub-antartică. Cunoscută ca patria lui Diego Maradona, țara este cunoscută și pentru dansul tango, maiestuoasele cascade Iguazu și figuri literare precum Jorge Luis Borges.

Printre alte atracții din această țară se numără capitala Buenos Aires, provincia Misiones, zonele umede Iberá (unde puteți chiar observa capibara) și peisajele dramatice ale Patagoniei.