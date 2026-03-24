Ambasada României în R. Moldova: Acțiunile Rusiei afectează concret viaţa de zi cu zi, de la lumină şi căldură, până la accesul la apă

Au fost activate cele patru linii electrice de 110 kV cu România pregătite din anul 2025 / FOTO: Agerpres

Acţiunile Rusiei nu sunt abstracte sau îndepărtate, ci afectează concret viaţa de zi cu zi a cetăţenilor Republicii Moldova - de la lumină şi căldură, până la accesul la apă sigură, a transmis, marţi, Ambasada României în Republica Moldova, potrivit Agerpres.

În ultimele 24 de ore, a precizat, pe Facebook, misiunea diplomatică, România a acţionat din nou rapid şi hotărât pentru a proteja viaţa de zi cu zi a cetăţenilor Republicii Moldova.

„Am ajutat concret în două domenii vitale - asigurarea cu energie electrică şi apă potabilă - într-un moment în care acţiunile agresive ale Rusiei în Ucraina au avut din nou un impact direct asupra populaţiei de pe acest mal al Prutului. Atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice din Ucraina au scos din funcţiune linia electrică Isaccea - Vulcăneşti, pe unde vine electricitate sigură din România şi Uniunea Europeană.

În acest moment de criză, am intervenit pentru stabilitatea sistemului energetic al Republicii Moldova, astfel încât fiecare cetăţean de pe acest mal al Prutului să aibă lumină în casă”, a explicat Ambasada României.

Potrivit misiunii diplomatice, au fost activate cele patru linii electrice de 110 kV cu România pregătite din anul 2025, care şi-au demonstrat eficienţa, la fel ca în timpul blackoutului parţial din 31 ianuarie anul acesta.

„Într-un context în care energia devine un instrument de presiune şi destabilizare, reacţia rapidă a României a însemnat continuitate şi siguranţă pentru cetăţeni.Tot în aceste zile, acţiunile Rusiei au dus la poluarea râului Nistru şi au pus în pericol accesul la apă potabilă pentru numeroase comunităţi.

Şi aici, România a răspuns fără întârziere, oferind expertiză, echipamente şi soluţii tehnice pentru monitorizarea şi limitarea efectelor contaminării, contribuind direct la protejarea sănătăţii oamenilor”, a completat misiunea diplomatică.

Conform ambasadei, în faţa acestor provocări, România este solidară şi demonstrează prin fapte că intervine „rapid” şi „eficient” atunci când este nevoie, „un sprijin real, care face diferenţa în momente critice”.