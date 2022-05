Ambasadorul Rusiei la Varșovia, stropit cu vopsea roșie, de Ziua Victoriei

Potrivit presei ruse, ambasadorul a încercat să depună o coroană de flori la cimitirul soldaților sovietici din Varșovia.

Mai multe persoane - pe care corespondentul RIA Novosti le descrie drept 'polonezi și ucraineni agresivi' - i-au blocat diplomatului traseul, strigându-i insulte, potrivit sursei citate.

În imaginile viralizate pe rețelele de socializare se observă cum ambasadorul rus reușește să-și păstreze calmul.

La un moment dat, acestuia i se aruncă o batistă.

O persoană din mulțime recuperează însă obiectul de pe umărul lui Andreev, iar diplomatul rămâne în continuare cu vopseaua pe față.

După incident, ambasadorul rus a fost nevoit să părăsească cimitirul însoțit de poliție.

