Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a avertizat Rusia cu privire la consecințele grave pe care le-ar avea un atac al statului agresor împotriva vreunui oraș european. „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului” dacă se întâmplă acest lucru, a avertizat ministrul apărării de la Bruxelles, într-un interviu pentru un ziar local. Oficialul belgian a spus că e încrezător că Putin „nu va îndrăzni” să lanseze o rachetă împotriva Belgiei, conform The Moscow Times.

Agențiile de informații occidentale au avertizat, anterior, în repetate rânduri, că Kremlinul intenționează să atace una sau mai multe țări NATO în următorii ani.

Franken consideră că o invazie la scară largă din partea Rusiei este puțin probabilă, dar s-ar putea materializa un scenariu de „zonă gri”, cu „omuleți verzi” care incită minoritatea vorbitoare de limbă rusă din Estonia împotriva a ceea ce regimul de la Kremlin ar numi „un regim nazist la Talinn”, așa cum pretinde în mod ridical că guvernul ales democratic de la Kiev este „nazist”.

„Înainte să vă dați seama, vor fi anexat o parte din Estonia”, a spus Franken.

În același timp, Franken a îndemnat împotriva subestimării potențialului militar al Rusiei.

„Rușii și-au sporit capacitățile. Economia lor militară produce de patru ori mai multă muniție decât întregul NATO la un loc”, a declarat ministrul.

„Nici bugetele nu pot fi comparate, deoarece rușii pot cumpăra mult mai mult la același preț ca noi”. El a menționat, de asemenea, că în prezent nu există un comandament central în Europa și, în cazul unei agresiuni rusești, doar „câteva unități ale Eurocorpsului de la Strasbourg” ar fi disponibile imediat pentru desfășurare.

Anterior, fostul comandant american în Europa, Ben Hodges, a declarat că NATO este pregătită să distrugă rapid infrastructura militară rusească în cazul unei invazii a teritoriului alianței .

„Dacă Rusia ar ataca Polonia în 2025 în același mod în care a atacat Ucraina, aceasta ar fi distrusă de forțele aeriene NATO și de forțele terestre ale Alianței. Putem fi siguri că Kaliningradul ar fi eliminat în primele ore. În primele ore, Kaliningradul va fi dispărut; toate instalațiile rusești sunt distruse”, a spus el. Hodges a adăugat că o soartă similară ar avea instalațiile militare rusești din Sevastopol.