"Este o ameninţare la adresa viitorului şi independenţei Ucrainei" | Declaraţie a Congresului SUA, consemnată de membri ai Parlamentului României

Pe lângă cei 38 de parlamentari români, declaraţia Congresului SUA a fost consemnată şi de membri ai Parlamentului European, dar şi ale parlamentelor următoarelor ţări: Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia şi Marea Britanie, în total peste 200 de oficiali din Europa şi din Statele Unite ale Americii.

Declaraţia Congresului SUA reprezintă un suport pentru Ucraina, în contextul ameninţării Rusiei la graniţele sale.

"În calitate de legiuitori în comunitatea transatlantică, sprijinul nostru pentru integritatea teritorială suverană și independența politică a Ucrainei rămâne neclintit. Credem că Ucraina, la fel ca toate națiunile suverane, are dreptul de a-și determina propriul viitor politic și felicităm guvernul ucrainean pentru pașii importanți pe care i-a făcut în ultimii 30 de ani pentru a pune în aplicare reforme democratice și economice care reflectă normele comune și de lungă durată și valorile naţiunilor liberal-democrate.

Comasarea de trupe şi forţe militare ruse la graniţele Ucrainei, la fel ca şi forţele implicate în exerciţii militare în Marea Baltică, Marea Neagră, precum şi în Belarus, nu numai că ameninţă acest progres, ci reprezintă o ameninţare existenţială asupra viitorului şi independenţei Ucrainei.

Unitatea transatlantică se află la un nivel critic în ceea ce priveşte conservarea valorilor noastre democratice. Determinarea şi răspunsul nostru trebuie să fie hotărâte.

