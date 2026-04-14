Analiză CNN: Războiul din Iran intră într-o nouă fază extrem de periculoasă

Iranul a câștigat până acum jocul economic de tip „chicken” (cine cedează primul - n. red.) cu Donald Trump, scrie CNN, marți.

Blocada Strâmtorii Ormuz impusă de Trump în această săptămână arată că Statele Unite nu dau înapoi deocamdată. Însă acest nou pas major al administrației americane presupune noi riscuri importante și nu doar pentru economie.

Dacă va continua, blocada ar putea provoca daune severe atât economiei iraniene, cât și celei americane. Este un tip de durere economică reciprocă asigurată, pe care Statele Unite, cu economia lor de 31 de trilioane de dolari, pariază că o pot suporta mai bine.

Însă, blocada va necesita folosirea unei forțe militare considerabile pentru a fi impusă, expunând trupele americane la pericole – o consecință pe care SUA au evitat-o în mare măsură până acum, desfășurând majoritatea atacurilor din aer.

Trimiterea de militari pe nave inamice și preluarea controlului asupra unor ape periculoase riscă să crească numărul victimelor în rândul soldaților americani..

Majoritatea americanilor se opune războiului, iar blocada riscă să ducă la două rezultate pe care nu le tolerează: prețuri și mai mari la combustibil și pierderi de vieți omenești în rândul militarilor.

Trump pariază că Iranul va ceda primul, însă Iranul a mai suportat probleme economice severe în trecut și există puține indicii că este dispus să dea înapoi în acest conflict considerat existențial. În plus, regimul a arătat că este dispus să facă orice pentru a supraviețui, inclusiv să-și ucidă cetățenii în număr mare la proteste, deci este ușor de asumat că nu va da înapoi doar din cauza unor simple probleme economice.

„Jocul de tip «chicken» pe piața petrolului continuă să escaladeze”, spune Helima Croft, expertă la RBC Capital Markets și fost analist CIA. „Nu sunt sigură că vreuna dintre părți este pregătită să cedeze”.

Confruntarea economică

Blocada ar putea elimina de pe piața globală cele 1,8 milioane de barili de țiței pe care Iranul îi exporta zilnic în timpul războiului. Aceasta reprezintă aproximativ 2% din cererea zilnică globală – nu o cantitate uriașă de petrol, dar în condițiile în care 12 milioane de barili pe zi au fost blocați prin închiderea efectivă a strâmtorii de către Iran, fiecare baril contează.

Piața globală a petrolului a arătat deja ce s-ar putea întâmpla dacă blocada continuă: prețurile țițeiului au crescut cu până la 8%, luni. Acest lucru ar putea crește și mai mult prețurile, deja la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Prețurile au crescut luna trecută cel mai mult din 2022, iar americanii, preocupați de inflație, nu mai tolerează noi creșteri ale costului vieții.

Trump a recunoscut, luni, într-o intervenție la Fox Business, că prețurile ridicate la combustibil ar putea persista până la alegerile intermediare din noiembrie.

Însă, o blocadă de succes ar putea fi mult mai devastatoare pentru Iran. Blocada va strangula exporturile de petrol ale Iranului, tăind principala sa sursă de venituri, a remarcat Dan Pickering, fondator și director de investiții la Pickering Energy Partners.

Singura rută de conductă a Iranului — către un port din Golful Oman — are o capacitate de export de doar 200.000 de barili pe zi, iar marina SUA ar putea încerca să o blocheze și pe aceasta.

„Iranul va fi cu siguranță afectat de acest lucru și va fi afectat sever”, spune și Adnan Mazarei, cercetător la Peterson Institute for International Economics.

Cât timp poate rezista Iranul?

Totuși, Iranul este bine obișnuit cu sancțiunile și presiunea economică și dispune de resursele necesare pentru a rezista o perioadă considerabilă.

După ce SUA au ridicat sancțiunile asupra petrolului iranian luna trecută, producția de țiței a țării a crescut puternic. Volumul total de țiței iranian aflat pe mare — inclusiv stocurile flotante și încărcăturile în tranzit — a ajuns la aproximativ 190 de milioane de barili în această săptămână, potrivit lui Johannes Rauball, analist la Kpler.

Marina SUA ar putea intercepta o parte din această cantitate, însă oprirea întregii cantități ar fi dificilă.

„Măsurile actuale sunt puțin probabil să perturbe semnificativ Iranul pe termen scurt”, a spus el.

Iranul a dezvoltat, de asemenea, în trecut diverse metode pentru a ocoli sancțiunile. Are un istoric de amestecare a petrolului său cu cel al Irakului sau de contrabandă cu combustibil prin Pakistan, a remarcat Hasan Alhasan, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, un think-tank din Bahrain.

Întrebarea rămâne, cine va ceda primul în acest joc de „chicken”.

„Timpul lucrează în favoarea Iranului”, este de părere Rauball, expertul de la Kpler.

„Iranul a mai făcut față unor sancțiuni devastatoare și nu a renunțat niciodată la dreptul său de a îmbogăți uraniu”, spune Croft, de la RBC Capital Markets.

„Iranul poate probabil rezista mai mult decât ar fi dispusă marina SUA să mențină această blocadă”, a adăugat Karen Young, cercetătoare la Universitatea Columbia.

O nouă fază a războiului

Prin această blocadă, Statele Unite își asumă, în esență, o sarcină dificilă: preluarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz de la Iran.

Administrația Trump a transmis, în urmă cu mai bine de o lună, că marina va escorta petrolierele prin strâmtoare. Acest lucru nu s-a întâmplat însă, parțial din cauza pericolelor pentru trupele sale.

Logistica dificilă a făcut ca planul să devină o prioritate scăzută pentru marină, care s-a concentrat, în schimb, pe eliminarea capacităților ofensive ale Iranului.

Blocada lui Trump este, în esență, similară planului de escortă, însă obiectivul s-a schimbat: navele marinei vor avea misiunea de a intercepta și de a prelua controlul asupra navelor inamice pentru a împiedica Iranul să își transporte petrolul pe mare.

Este o escaladare serioasă a războiului: Trump a declarat, luni, că SUA vor scufunda orice nave iraniene care se apropie de Ormuz.

Un oficial iranian de rang înalt a răspuns că orice nave ale marinei care vor încerca să blocheze porturile Iranului vor fi „trimise la fundul mării”.

Nu este o amenințare fără acoperire a Iranului: chiar și cu o marină slăbită, regimul și-a demonstrat capacitatea de a lovi navele din strâmtoare folosind ambarcațiuni rapide de mici dimensiuni și drone.

Blocada riscă, de asemenea, să extindă războiul dincolo de limitele sale actuale. Iranul a ripostat deja la atacurile anterioare ale SUA și Israelului prin distrugerea infrastructurii energetice esențiale din Qatar și Arabia Saudită, iar Croft a spus că se așteaptă ca regimul să intensifice atacurile asupra instalațiilor energetice din regiune dacă Trump își va pune în aplicare amenințările.

Aliații Iranului, inclusiv rebelii Houthi și milițiile susținute de Iran din Irak, ar putea, de asemenea, să intre mai amplu în conflict decât au făcut-o deja, a avertizat Croft. Aceștia au început deja să hărțuiască nave în Marea Roșie și, aparent, au atacat o conductă în Arabia Saudită.

„Este puțin probabil ca această blocadă să rămână limitată la Iran”, a spus și Mazarei.