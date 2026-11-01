Anchetă pentru tentativă de omor după ce jandarmii francezi au fost atacați cu un cocktail Molotov

4 minute de citit Publicat la 19:29 01 Noi 2026 Modificat la 19:29 01 Noi 2026

sursa foto: Getty

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru tentativă de omor asupra unui polițist, iar ministrul german de Interne a cerut pedepse dure, după ce protestele pașnice, conduse în mare parte de tineri, din mai multe țări europene s-au încheiat cu violențe, scrie The Guardian.

În Portugalia, polițiștii, unii însoțiți de câini, au evacuat taberele protestatarilor folosind bastoanele, iar în Elveția forțele de ordine au fost atacate cu pietre de pavaj.

Protestele împotriva sistemului de educație, a deteriorării serviciilor publice, a perspectivelor tot mai sumbre, a locuințelor inaccesibile și a costului vieții aflat în creștere accelerată au zguduit în această toamnă mai multe țări.

Violențele au izbucnit sâmbătă noaptea în capitala Franței, dar și la Marsilia, Grenoble, Bordeaux, Lyon și Toulouse, după ce aproximativ 320.000 de manifestanți, unii dintre ei costumați de Halloween, au ieșit în stradă.

Pe măsură ce mitingurile se încheiau, au apărut protestatari violenți, mascați și cu glugi, care au provocat ceea ce ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a descris drept un nivel „extraordinar” de violență. Peste 770 de persoane au fost arestate.

La Paris, parchetul a anunțat că asupra unui grup de aproximativ 15 jandarmi și polițiști au fost aruncate dispozitive incendiare și că a fost deschisă o anchetă oficială pentru „tentativă de omor asupra unor persoane care exercită autoritatea publică”.

Potrivit informațiilor apărute, printre răni s-au numărat arsuri de gradul al doilea, iar incidentul a fost filmat cu telefonul mobil, distribuit pe rețelele sociale și difuzat de televiziunile franceze.

Nivelul violenței fizice și al jafurilor a fost însă semnificativ mai scăzut decât pe 17 octombrie, când 2.600 de persoane au fost arestate și până la 3.000 de magazine au fost jefuite, într-una dintre cele mai grave nopți de tulburări urbane din istoria recentă a Franței.

În Germania, jefuitori și protestatari violenți au făcut ravagii în Frankfurt, centrul financiar al țării, distrugând magazine și rănind peste 100 de polițiști.

„Protestatarii violenți și jefuitorii vor fi identificați și trași la răspundere”, a declarat Alexander Dobrindt, ministrul de Interne, adept al unei linii dure. El a arătat cu degetul spre „grupările violente de stânga și scandalagiii din comunitatea migranților”, adăugând: „Această tulburare a ordinii publice trebuie urmată de pedepse dure”.

Dobrindt a declarat pentru tabloidul Bild că desfășurarea unui număr mare de polițiști în mai multe locuri a fost eficientă.

„Excese de violență precum cele de la Paris au fost evitate datorită forțelor noastre de poliție extrem de implicate”, a precizat el.

Peste 100.000 de protestatari au mărșăluit sâmbătă în peste 30 de orașe germane, cerând o educație mai bună și un cost al vieții mai scăzut, în cadrul protestelor organizate de campania „Gen Z regelt” („Generația Z rezolvă”).

Protestatari cu glugi au distrus 17 magazine din Frankfurt, au jefuit cinci dintre ele și au aruncat diverse proiectile, inclusiv cocktailuri Molotov, potrivit lui Roman Poseck, ministrul de Interne al landului Hessa.

Peste 100 dintre cei 1.300 de polițiști mobilizați în oraș au fost răniți, iar 54 de suspecți, cu vârste între 13 și 29 de ani, au fost arestați.

„Sunt șocat de ceea ce am văzut și nu are rost să înfrumusețăm lucrurile. Vreau să fie foarte clar: lucrurile nu pot continua așa”, a spus Poseck.

Majoritatea celor arestați sunt cetățeni germani, a precizat ministrul, adăugând că, potrivit estimărilor poliției, forțele de ordine s-au confruntat cu „între 1.000 și 1.500 de scandalagii violenți, în mare parte proveniți din medii de imigranți”.

Violențe au izbucnit sâmbătă noaptea și la Köln, unde poliția a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, și la Berlin, unde protestatarii i-au atacat pe polițiști cu sticle și artificii. Campania Gen Z regelt a publicat un comunicat prin care se delimitează de orice formă de violență.

În Portugalia, jandarmii i-au evacuat cu forța pe protestatari din Piața Rossio din Lisabona, duminică, în jurul orei 4:30, după ce mii de oameni nemulțumiți de criza locuințelor au mărșăluit sâmbătă prin oraș și și-au instalat acolo o tabără.

Protestatarii cer guvernului minoritar de centru-dreapta al Portugaliei să retragă un proiect de lege care facilitează evacuările și elimină plafonarea chiriilor pentru noile contracte. O tabără mai mică de la Porto a fost și ea evacuată cu forța.

În Albania, protestatari mascați au aruncat cu pietre și bombe incendiare în polițiști în capitala Tirana, la marginea unei demonstrații prin care se cerea demisia premierului Edi Rama, acuzat de corupție.

La finalul unui protest în mare parte pașnic, tinerii au aruncat cu pietre de pavaj și bombe incendiare în polițiști și au incendiat tomberoane. Ministerul de Interne a anunțat vineri că 350 de persoane au fost rănite în timpul protestelor, inclusiv 200 de polițiști, iar 269 de minori au fost arestați.

În Elveția, sute de protestatari s-au adunat sâmbătă seara la Zürich și Basel pentru demonstrații neautorizate, care s-au încheiat în ambele cazuri cu violențe, sub sloganul „Ne-am săturat și în Elveția”.

La Zürich, poliția a folosit tunuri cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa protestatarii violenți care o atacau cu artificii, sticle și pietre, potrivit presei elvețiene. O mașină de patrulare a poliției a fost avariată, iar tomberoane și biciclete electrice au fost incendiate.

La Basel, poliția a anunțat că aproximativ 150 de persoane s-au adunat în centrul orașului în jurul orei 21:00. Vitrine au fost sparte, fațade au fost acoperite cu graffiti, iar tomberoane și biciclete au fost incendiate. Incidente au fost raportate și la Geneva.