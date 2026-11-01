Scene ca de război în Europa. Protestatarii din Frankfurt au furat arme din magazine. Jandarm lovit cu un cocktail Molotov, în Paris

6 minute de citit Publicat la 09:47 01 Noi 2026 Modificat la 10:30 01 Noi 2026

În Franckfurt, Hamburg și Köln, polițiștii au folosit tunurile cu apă pentru a dispersa protestatarii violenți. FOTO: getty Images

Străzi cuprinse de flăcări, magazine sparte și jefuite, polițiști atacați cu cocktailuri Molotov și oameni răniți în confruntări de stradă. Germania, Franța şi Albania au fost zguduite de violențe în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce protestele au scăpat de sub control. La Frankfurt, protestatarii mascați au spart vitrinele unui magazin de arme și au furat armament, recuperat ulterior de poliție.

Tinerii au profitat de Halloween și au ieșit mascați pe străzi. Au făcut prăpăd în mai multe orașe.

This is multicultural Germany, Frankfurt right now. Mob smashes several store, loots sneakers and runs through the streets with stolen boxes. This is not a protest. This is pure criminality. https://t.co/sTk8WsNWbB — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 31, 2026

În Hamburg și Köln, polițiștii au folosit tunurile cu apă pentru a dispersa mulțimile. În Franța, scenele au fost la fel de grave. La Paris mai mulţi polițiști şi jandarmi au fost răniți de cocktailuri Molotov, iar unul a suferit arsuri grave. Numai în Franţa, peste 560 de persoane au fost arestate în urma manifestațiilor la care au participat aproximativ 320.000 de oameni.

Some students in Frankfurt destroy a police car What a friendly student protest https://t.co/cP81sXCoCV — kashkash (@kashmarov69) November 1, 2026

Nemulțumirile sunt alimentate de creșterea prețurilor și degradarea serviciilor publice, în timp ce tinerii își exprimă opoziția față de politicile guvernamentale din domeniul educației și față de introducerea serviciului militar obligatoriu.

Jandarm lovit cu un cocktail Molotov la Paris. 565 de persoane arestate în Franța

Sâmbătă au izbucnit ciocniri la Paris, Marsilia și în alte orașe, după ce zeci de mii de manifestanți, unii costumați de Halloween, au mărșăluit în toată Franța, într-un al treilea val de proteste față de costul vieții și degradarea serviciilor publice.

Ministrul de interne, Laurent Nuñez, a declarat că aproximativ 150 de manifestații programate în întreaga țară s-au desfășurat pașnic, însă poliția s-a confruntat cu un nivel "extraordinar" de violență din partea unor protestatari la finalul mitingurilor.

Paris has gone to another level. Throwing Molotov cocktails at police is attempted murder. This is not a protest anymore, they just want to kill and do something big. Did you see the cop on fire? https://t.co/V6c1G9hLtA — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 31, 2026

Un jandarm din trupele de intervenție a fost lovit de un cocktail Molotov la Paris, a spus ministrul, calificând incidentul drept "tentativă de omor". "Suntem pe deplin pregătiți pentru cei care caută confruntarea în această seară", a adăugat el, scrie The Guardian.

Potrivit Ministerului de Interne, aproximativ 320.000 de persoane au participat la mitingurile din întreaga țară, față de circa 410.000 weekendul trecut. Dintre acestea, 70.000 au mărșăluit la Paris, pe bulevardele de la periferia de sud-est, evitând centrul orașului.

Pe măsură ce se apropia seara, iar manifestațiile, în mare parte pașnice, se încheiau, poliția din mai multe orașe a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile, cărora li s-au alăturat, ca și sâmbăta trecută, grupuri de protestatari violenți cu fețele acoperite.

Ministerul de Interne a anunțat sâmbătă seară că poliția a arestat 565 de persoane în toată țara. La Paris, patru polițiști și un jandarm au fost răniți.

La începutul săptămânii, Nuñez anunțase că vor fi mobilizați 70.000 de polițiști și jandarmi, inclusiv unități de elită, pentru a stăvili violențele de la marginea protestelor, avertizând că sâmbăta se anunța o zi cu "risc foarte ridicat".

La Paris, protestatarii au pornit pașnic de la Porte de Bagnolet, în apropierea centurii orașului, purtând pancarte cu mesaje precum "Nu e nevoie de gaze lacrimogene ca să ne vedem viitorul în negru" și "Deghizat în cetățean furios de Halloween", în timp ce un elicopter survola zona.

La destinație, la Porte de Charenton, și în împrejurimi, zeci de persoane mascate și îmbrăcate în negru au scos pavele cu ciocanele și le-au aruncat spre polițiști, iar cel puțin un dispozitiv incendiar a fost lansat asupra forțelor de ordine.

Poliția a ripostat cu gaze lacrimogene și șarje. "Un nucleu dur de câteva sute de persoane violente" a atacat polițiștii cu diverse proiectile, a transmis Prefectura de Poliție din Paris, adăugând că forțele de ordine "au manevrat pentru a restabili ordinea publică".

La Lyon, protestatarii au aruncat cu obiecte spre polițiști, care au răspuns cu gaze lacrimogene, iar la Toulouse poliția a folosit tunuri cu apă împotriva unui protest neautorizat la care au participat câteva mii de persoane, în majoritate tineri.

Marșurile i-au reunit pe elevi, care cer de o lună condiții mai bune, sindicate și protestatari din mișcarea „vestelor galbene”, uniți de nemulțumirea față de costul vieții, adâncirea inegalităților și guvernul lui Emmanuel Macron.

"Economia franceză merge prost orice s-ar întâmpla, pentru că astăzi suntem conduși de o gașcă de incompetenți care jonglează cu miliarde, în timp ce familiile se zbat pentru câțiva cenț", a declarat Jérôme Rodrigues, unul dintre participanții la marșul de la Paris. "De aceea suntem aici, ca să ne strigăm revendicările din ce în ce mai tare."

O protestatară din Nantes, Camille Guérin, a spus: "Spunem nu costului vieții, nu extremei drepte, da revendicărilor elevilor, da dreptului cetățenilor de a avea un cuvânt de spus."

Mitingurile de sâmbătă au avut loc la două săptămâni după violențele de stradă și jafurile de amploare care au zguduit numeroase orașe franceze în timpul primului val de proteste în masă, pe 17 octombrie, una dintre cele mai grave zile de tulburări civile din istoria recentă a țării.

Studenții protestatari au amenințat cu noi blocade în licee și universități marți și joi. "Apoi ne vom alătura manifestației din 5 noiembrie, convocată de muncitori și sindicate" a declarat Sabrine Kharbach, de la organizația studențească Union Étudiante.

Magazine jefuite în Frankfurt, în Koln, poliția a intervenit cu tunuri cu apă

În Germania, poliția a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii care au aruncat cu petarde și alte obiecte la finalul unor manifestații ale tinerilor, organizate de grupul "Gen Z regelt!" ("Generația Z rezolvă").

BREAKING: Riots have now broken out in Hamburg. Far-left extremists carrying Palestinian flags are building barricades and setting fires. https://t.co/FsNp8m2Lu0 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026

Mii de polițiști au fost mobilizați în toată țara, iar tensiunile au crescut odată cu lăsarea serii, după manifestații în mare parte pașnice, desfășurate în zeci de orașe "pentru educație, sănătate, climă și o viață accesibilă".

La Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, cel puțin două magazine au fost jefuite după ce protestele au degenerat în violențe, alte câteva fiind avariate, în timp ce poliția încerca să preia controlul situației, potrivit unui martor Reuters. Un marș a fost oprit temporar în oraș după ce protestatarii au aprins artificii.

BREAKING: The looting of stores has started in Frankfurt, Germany. Young first and second-generation migrants are attacking stores in the city. https://t.co/4ufyip4Ndn — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026

În Köln, în vestul țării, poliția a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, după ce a anunțat că agenții au fost vizați cu artificii.

La Berlin, protestatarii au aruncat cu sticle și ouă, iar la Hamburg au incendiat baricade, în timp ce poliția a folosit spray paralizant împotriva manifestanților, a relatat cotidianul Bild.

În Albania, protestatarii au cerur iar demisia lui Edi Rama

Noi manifestații antiguvernamentale au avut loc și în capitala Albaniei, unde protestatarii și-au reînnoit cererea ca premierul Edi Rama să demisioneze.

Manifestația de sâmbătă a început pașnic, pe ploaie, în fața Ministerului Educației din Tirana, înainte ca zeci de tineri mascați să înceapă să arunce cu pavele și cocktailuri Molotov spre polițiști și să dea foc tomberoanelor.

Poliția a fost în alertă și la Barcelona, după ce o rețea anonimă de pe TikTok, numită Blocus, a făcut apel la noi adunări, precum și în Italia, după ciocnirile recente cu protestatarii de la Milano, Torino și Bologna.