Italia e zguduită de proteste. 1,5 milioane de oameni au intrat în grevă generală, peste 200.000 au ieșit în stradă în 60 de orașe

Peste 200.000 de oameni au luat parte la marşurile organizate în paralel cu greva. Foto: Profimedia Images

Italia este zguduită de proteste. Circa 1,5 milioane de italieni au participat la greva generală declanșată de confederaţia sindicală italiană USB (Unione Sindacale di Base), în timp ce peste 200.000 de oameni au ieșit în stradă în 60 de orașe. Ei au protestat împotriva costului ridicat al vieții, războiului și reînarmării și au acuzat-o pe Giorgia Meloni că folosește tactici de „intimidare și represiune” ca să îi oprească, relatează Agerpres.

„Pe baza unei evaluări iniţiale a răspunsului entuziast la apelul de mobilizare, putem afirma cu certitudine că suntem extrem de mulţumiţi - şi mai hotărâţi ca oricând - să continuăm lupta împotriva războiului, a austerităţii şi a atacurilor constante asupra educaţiei, sănătăţii, dreptului la locuinţă, salariilor şi pensiilor”, a transmis USB într-un comunicat.

Deşi este dificil de oferit o cifră exactă, au precizat organizatorii, „a existat o participare masivă a studenţilor şi a tinerilor” în peste 60 de localităţi din întreaga Italie.



La rândul său, colectivul studenţesc OSA (Opoziţia Studenţească pentru o Alternativă) a anunţat că două milioane de oameni au luat parte la marşurile desfăşurate în Italia, inclusiv mii de studenţi.



„Cel puţin două milioane de oameni se află în stradă, inclusiv mii şi mii de studenţi şi elevi care au părăsit şcolile şi universităţile - devenite veritabile cazărmi - pentru a se alătura marşurilor. Acestea sunt cifrele iniţiale, însă mulţimile continuă să crească.

Costul ridicat al vieţii, şcolile şi universităţile aflate în paragină sau represive, rasismul, excluziunea pe criterii de clasă, războiul - toate aceste motive de nemulţumire aduc laolaltă mase mari de oameni", notează OSA într-un comunicat care adaugă că "guvernul (condus de premierul Giorgia) Meloni, care a încercat să blocheze această grevă prin ordine de muncă obligatorii, represiune şi intimidare, ar trebui să accepte un singur lucru: nu ne pot opri”.



Peste 200.000 de oameni au luat parte la marşurile organizate în paralel cu greva, conform unor estimări de la diferite demonstraţii desfăşurate în întreaga Italie, a consemnat pe de altă parte dpa.



Reuters consemnează la rândul său că manifestaţiile, care au avut loc după confruntările de la începutul acestei luni, în timpul cărora protestatarii s-au luptat cu poliţia, au jefuit magazine şi au vandalizat proprietăţi, au fost, în mare parte, paşnice.

La Torino, totuşi, poliţia a folosit un tun cu apă pentru a-i respinge pe studenţii şi activiştii de stânga care s-au apropiat de cordoanele de securitate ce protejau clădirea prefecturii.



La Roma, un marş de amploare a trecut prin apropierea Colosseumului, unde protestatarii au declarat că intenţionează să instaleze corturi şi să rămână acolo pe durata weekendului. Acolo, mai multe pubele de gunoi au fost aşezate pe străzi şi incendiate.



La Milano, protestatarii au mărşăluit pe şoseaua de centură a oraşului, încheind marşul în faţa universităţii politehnice.



Şi la Genova, circa 15.000 de lucrători portuari, studenţi şi alţi manifestanţi au intrat în port, alăturându-se unor proteste similare din Europa şi din alte părţi ale lumii împotriva utilizării porturilor pentru transporturi de armament; aceştia au atras atenţia şi asupra deceselor marinarilor în conflicte, din zona Golfului şi până la Marea Neagră.



Un val de proteste a cuprins mai multe ţări europene, printre care Franţa, Spania, Belgia şi Albania, fiind alimentat de nemulţumiri legate, printre altele, de costul vieţii, reaminteşte Reuters.