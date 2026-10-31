Alertă în capitalele europene: Grupări islamiste vor să profite de haosul de la proteste. 160.000 de oameni ies în stradă în Germania

În Germania sunt anunțate proteste în 34 de orașe, cu peste 160.000 de participanți. FOTO: Getty Images

Este alertă fără precedent în toată Europa înaintea unui nou val de proteste al tinerilor. Potrivit "La Republica", serviciile secrete europene au informatii că grupările islamiste încearcă să se infiltreze la mişcări. După protestele tensionate din Franța și Italia, sâmbătă mobilizarea se extinde în Germania, unde organizatorii au anunțat proteste în 34 de orașe, cu peste 160.000 de participanți.

În timp ce Parisul, aflat în stare de asediu, se pregăteşte să devină sâmbătă nu doar scena unui nou film de război, ci şi a unui film horror, cu vandalii costumaţi de această dată de Halloween şi reuniţi sub sloganuri ameninţătoare precum "e rândul lor să se teamă", Germania aşteaptă cu sufletul la gură prima rundă majoră de proteste Gen-Z anunţate pentru zeci de oraşe, iar anumite voci din spaţiul public au cerut inclusiv desfăşurarea armatei pe străzi ca măsură de prevenţie.

Autorităţile franceze au anunţat deja că mobilizează 70.000 de jandarmi pentru o zi cu riscuri de securitate calificate drept "foarte ridicate", însă Berlinul nu ştie la ce să se aştepte de la prima răbufnire organizată a tinerei generaţii.

Protestele de sâmbătă sunt convocate de inițiativa "Gen Z regelt", care a convocat manifestații în 32 de orașe, printre care Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt și München.

Organizatorii spun că ies în stradă pentru educație, sănătate, protecția climei și un trai accesibil, dar și împotriva serviciului militar obligatoriu și a măsurilor de austeritate.

Sunt așteptați peste 100.000 de participanți, iar evaluările interne ale structurilor de securitate includ scenariile unor atacuri asupra instituțiilor statului, comiterea unor infracțiuni izolate împotriva secțiilor de poliție sau a altor clădiri ale forţelor de ordine.

Există temeri în legătură cu posibila infiltrare a unor elemente extremiste care să instige la degenerări violente. Autoritățile de securitate au observat că protestele studențești sunt discutate în multe domenii ale rețelelor sociale, în special în spectrul extremei stângi, unde are loc mobilizarea.

Un canal de Instagram numit "genzregelt" postează imagini cu clădiri în flăcări și mașini avariate. Una dintre postări se referă la ofițerii de poliție francezi drept "echipe de bandiți" și îndeamnă la "demonstrații militante".

Poliția berlineză anunță că se pregătește pentru o amplă operațiune de securitate sâmbătă, inclusiv în perspectiva nopții de Halloween, când intervențiile forțelor de ordine sunt, în mod obișnuit, numeroase. Șefa poliției din Berlin a declarat că în ultimele zile a existat o creștere a numărului de solicitări din partea proprietarilor de afaceri îngrijorați, iar mulţi dintre aceştia au decis să baricadeze vitrinele magazinelor.